Matthew McConaughey compie 50 anni e arriva su Instagram

Ancora un altro attore di grosso calibro si unisce alla comunità di Instagram: questa volta è il turno di Matthew McConaughey.

Dopo Jennifer Aniston e Anthony Mackie (solo tra i più recenti), un'altra grande star del cinema ha "ceduto" alla corte del popolare social network, e ha creato un profilo sulla piattaforma di proprietà di Mark Zuckerberg.

Stiamo parlando di Matthew McConaughey, attore Premio Oscar nel 2014 per la miglior interpretazione maschile in Dallas Buyers Club, che si presenta ai suoi follower di Instagram con un video registrato appositamente per l'occasione.

Quando le persone visitano la mia pagina, voglio che vedano me. Sentite, questa è la prima volta che condivido me stesso e la mia visione del mondo, e sono un tantino nervoso, perché onestamente, so di volere un monologo... Non sono troppo sicuro di volere un dialogo. Ma so che devo avere anche un dialogo. Quindi non vedo l'ora.

E continua affermando di essere curioso circa le reazioni che i suoi post potranno provocare:

Non vedo l'ora di condividere chi sono con voi, di vedere come si traduce, se quello che voglio condividere si traduce effettivamente [sullo schermo]... Se vi farà divertire, se vi commuoverà un po', se vi farà pensare di avere bisogno di un momento di tranquillità e andare a farvi una passeggiata... Divertiamoci, però!

Così conclude McConaughey, con quell'esortazione al divertimento che al momento sarà stata visualizzata già dai suoi 628 mila follower.

Intanto l'attore, che possedeva già un account su Twitter, ha deciso di pubblicizzare anche lì il suo nuovo profilo social, sempre con un video.

Nato il 4 novembre del 1969, ho ricevuto il nome di mio padre quello stesso giorno, ma non finché non ho compiuto 50 anni. Oggi. Che sono diventato @officiallymcconaughey. Questo è il mio nome su Instagram. Ci vediamo lì.

E voi, seguite già l'attore sui social? E chi sono le celebrità che seguite più volentieri?