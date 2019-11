Matthew Rhys è Perry Mason nella prima foto della serie HBO

TV News

05/11/2019

Si torna agli anni '30 con la serie HBO Perry Mason!

L'emittente televisiva americana HBO ha pubblicato la prima foto di Perry Mason, la sua prossima serie televisiva che vedrà l'attore Matthew Rhys nei panni del famoso avvocato di difesa penale.

Basato su personaggi creati dall'autore Erle Stanley Gardner, Perry Mason si svolge nel 1931 a Los Angeles, una città in piena espansione, mentre il resto del paese lotta per uscire dalla Grande Depressione. Perry Mason, nel frattempo, sopravvivere lavorando come investigatore privato, perseguitato dalle sue esperienze di guerra in Francia e sofferente per la fine del suo matrimonio. Ma quando il caso del decennio irrompe nella vita di Mason, la sua incessante ricerca della verità svela una città problematica e, forse, una via di redenzione per se stesso.

Nella foto qui sotto, potete vedere la foto del personaggio di Rhys pubblicata sul profilo Instagram ufficiale HBO:

Il post preannuncia l'arrivo della serie su HBO per il 2020.

Matthew Rhys è famoso per aver interpretato Philip Jennings nella serie televisiva di successo The Americans. Lo show durato 6 stagioni racconta di due ufficiali sovietici del KGB che vivono sotto copertura negli Stati Uniti durante la Guerra Fredda. The Americans ha portato in auge il nome di Rhys facendogli vincere un Emmy per la sua interpretazione.

L'attore di origini britanniche nel 2019 sarà protagonista anche dei film The Report al fianco di Adam Driver per la regia di Scott Z. Burns e del biopic A Beautiful Day in the Neighborhood al fianco di Tom Hanks per la regia di Marielle Heller.

Le co-star di Rhys sono Tatiana Maslany (Orphan Black) nei panni della potente predicatrice Sorella Alice e John Lithgow (The Crown, Dexter) nei panni di E.B. Jonathan, avvocato e datore di lavoro semi-regolare di Mason. Chris Chalk (Gotham), Shea Whigham (Homecoming), Nate Corddry (Mom), Veronica Falcon (Regina del Sud), Jefferson Mays (I Am the Night), Gayle Rankin (GLOW) e Lili Taylor (American Crime).

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man nel Marvel Cinematic Universe) che inizialmente aveva intenzione di interpretare il ruolo di protagonista nella serie HBO, ha preferito rimanere coinvolto nel progetto come produttore esecutivo e, in un post di Instagram, ha scritto di Matthew Rhys come suo nuovo migliore amico:

Il personaggio di Perry Mason è già stato protagonista di diversi film per il cinema e per la TV e di una famosa serie TV datata 1957, dove l'avvocato penalista era interpretato da Raymond Burr per ben 271 episodi suddivisi in 9 stagioni.