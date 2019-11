Weathering With You torna nei cinema italiani il 5 il 6 novembre!

Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più importante della vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa?

In anteprima su MondoFox, ecco l'esclusiva clip - la trovate in cover - del film animato che annovera le voci di Federica Carta, Diletta Leotta, Shade, Achille Lauro ed Elio.

Curioso notare come il cognome del personaggio icona di Paolo Villaggio - il ragionier Fantozzi - venisse continuamente storpiato da colleghi, superiori e sconosciuti, arrivando addirittura alla metamorfosi in "Pupazzi". Ancor più curioso è il fatto che i pupazzi, proprio come lo sfigato e vile travet in una delle sue ultime avventura sul grande schermo, siano pronti alla riscossa, che avverrà al cinema a partire dal prossimo 14 novembre.

