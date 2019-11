Cinema

di Pasquale Oliva - 05/11/2019 15:45 | aggiornato 05/11/2019 15:49

Come pensate sia venuto a conoscenza Anthony Mackie dell'indimenticabile scena che chiude Avengers: Endgame? No, non dal copione, ma da uno spoiler di Captain America, ovvero Chris Evans.

Della grande famiglia del Marvel Cinematic Universe fanno parte diversi 'spoileratori' (Tom Holland su tutti), ma sappiamo quanto sia importante per una progetto mastodontico come quello messo in piedi da Kevin Feige tenere al sicuro certi dettagli di pellicole dove il colpo di scena è dietro l'angolo, come Avengers: Endgame. L'ultimo cinecomic corale dei fratelli Russo si conclude infatti con la consegna dell'iconico scudo di Captain America nelle mani di Sam Wilson da parte di uno Steve Rogers ormai anziano, una sequenza toccante per i fan ma anche per gli attori sul set.

Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon) ha dunque raccolto l'eredità di Chris Evans (Steve Rogers), è lui l'attuale Captain America del MCU. E pensare che l'attore statunitense non ha appreso una notizia così importante dalla lettura del copione, ma da un terribile spoiler del suo collega durante un momento di pausa dalle riprese di Endgame.

A raccontare l'aneddoto è stato proprio Chris Evans, ospite dell'ultimo episodio del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon:

Avevo già letto la scena in cui consegno lo scudo a Mackie. Durante le riprese ad Atlanta, ho invitato alcune persone a guardare una partita di football o qualcosa di simile e Mackie è stato il primo a presentarsi. Gli ho detto 'non pensi sia fantastica quella scena?', e lui ha risposto 'quale scena?', così gli ho descritto la sequenza in cui gli consegno lo scudo. E lui sconvolto, 'mi dai lo scudo?!'.

La notizia avrà sicuramente colto di sorpresa Mackie, anche perché inaspettata considerate le circostanze. Tuttavia, nonostante l'involontario scivolone, Evans ricorda quello come un momento importante, che ha segnato il definitivo passaggio del testimone:

Sono andato nella mia stanza, ho preso il copione e l'ho dato a Mackie. L'ho guardato leggere quella scena per la prima volta, ed era così felice. È stato un bel momento di condivisione. Il giusto modo, tra noi due, per sancire la transizione del personaggio di Captain America.

Disney+ The Falcon and the Winter Solider, in esclusiva su Disney+ nel 2020

Nonostante il suo nuovo ruolo, Anthony Mackie tornerà a vestire i panni di Falcon nella serie live-action The Falcon and the Winter Soldier, attualmente in produzione e in arrivo in esclusiva su Disney+ nel 2020.

