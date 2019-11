Cinema

Spider-Man: Far From Home arriva nelle edizioni Home Video. Il cinecomic è da oggi disponibile nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD con contenuti speciali per tutti gli appassionati di Spidey.

Dopo aver sbancato il botteghino, catapultando i fan del Marvel Cinematic Universe sulla Terra post Endgame, Spider-Man: Far From Home è disponibile da oggi, 5 novembre, nei formati DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Le edizioni Home Video dell'ultima fatica di Jon Watts includono ore di contenuti speciali imperdibili per coloro che vogliono scoprire scene tagliate dal montaggio finale, interviste, divertenti errori sul set e altro ancora.

Spider-Man: Far From Home è il secondo film standalone dedicato al tessiragnatele interpretato da Tom Holland e chiude la spettacolare Fase 3 dell'universo cinematografico Marvel. Dopo il sacrificio di Tony Stark in Avengers: Endgame, la situazione sulla Terra sembra tornata alla normalità. In un clima apparentemente spensierato, Peter e i suoi compagni di classe - tra cui MJ e Ned - partono per una gita scolastica in giro per l'Europa (Venezia è tra le mete), ma l'arrivo di Nick Fury non lascia presagire nulla di buono. L'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. vuole infatti che Spidey indaghi sulla comparsa di pericolosi Elementali formando un inedito team con la new entry Mysterio. Andrà tutto secondo i piani?

Addentrarci ulteriormente nella trama significherebbe fornire troppe informazioni a coloro che non hanno avuto ancora modo di vedere Spider-Man: Far From Home (ma chi conosce i personaggi chiamati in causa può facilmente ipotizzare l'evolersi della vicenda). Dunque, se ancora non avete cancellato il cinecomic dalla lista 'Da vedere', potete farlo facendo vostra una delle edizioni Home Video disponibili da oggi.

Spider-Man: Far From Home in Blu-ray e 4K Ultra HD

Tra i contenuti speciali delle versioni Blu-ray e 4K Ultra HD troviamo:

Il cortometraggio originale 'Lista delle cose da fare di Peter' , ovvero uno speciale sulle commissioni che Peter deve fare prima di partire per il viaggio scolastico in Europa

, ovvero uno speciale sulle commissioni che Peter deve fare prima di partire per il viaggio scolastico in Europa Lo speciale - con materiale del dietro le quinte - sui costumi indossati da Spidey Far From Home

indossati da Spidey Far From Home Un approfondimento sulle location del film , tra cui la nostra Venezia

, tra cui la nostra Venezia Lo speciale su Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Maria Hill (Cobie Smulders) , che tornano in azione in Far From Home

, che tornano in azione in Far From Home L'effetto Ginter-Riva : chi è il braccio destro di Mysterio?

: chi è il braccio destro di Mysterio? Uno sguardo alla Zia May (Marisa Tomei) del Marvel Cinematic Universe, da Homecoming a Far From Home

(Marisa Tomei) del Marvel Cinematic Universe, da Homecoming a Far From Home Gli easter-egg di Spider-Man: Far From Home , da scoprire con l'aiuto di E.D.I.T.H.

, da scoprire con l'aiuto di E.D.I.T.H. Numerose scene alternative e/o tagliate

Tanto altro ancora

Spider-Man: Far From Home in DVD

Anche per il formato DVD non mancano i contenuti speciali:

Lista delle cose da fare di Peter

Scene eliminate dal montaggio finale

Papere dal set

Nel cast di Spider-Man: Far From Home, oltre a Tom Holland nei panni del protagonista, figurano Zendaya (MJ), Jon Favreau (Happy Hogan), Jacob Batalon (Ned), Marisa Tomei (Zia May), Jake Gyllenhaal (Quentin Beck / Mysterio), Samuel L. Jackson (Nick Fury) e Cobie Smulders (Maria Hill).