The Falcon and the Winter Soldier: prima foto e video dal set

TV News

di Marcello Paolillo - 05/11/2019 11:13 | aggiornato 05/11/2019 11:18

Attraverso i social, Anthony Mackie e Sebastian Stan hanno pubblicato la prima foto e un video dal set di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie Marvel in uscita nel 2020.

4 condivisioni

Marvel ha attualmente in cantiere varie serie da portare sulla piattaforma streaming Disney. Tra queste, una delle più promettenti è sicuramente The Falcon and the Winter Soldier.

Ambientato dopo la fine degli eventi di Avengers: Endgame, lo show vede il ritorno di Anthony Mackie (Falcon) e Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), come parte dell'attesa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (la quale prenderà ufficialmente il via con l'arrivo di Black Widow nelle sale cinematografiche, il prossimo maggio 2020).

Le riprese di The Falcon and The Winter Soldier sono iniziate alla fine di ottobre, tanto che Mackie e Stan hanno ora pubblicato una divertente storia Instagram in cui scherzano sul fatto che la produzione ha ufficialmente preso il via (via CBR).

🎥 | Sebastian and Anthony Mackie on MarvelStudios’ Instagram story! pic.twitter.com/VzXGPyFvgK — Sebastian Stan Updates (@TheSebNews) November 4, 2019

Ma non solo: Anthony Mackie ha anche condiviso la prima foto dal set. Questa ritrae soltanto la sua sedia al fianco di quella di Stan (e coi nomi dei due personaggi scritti sullo schienale), sul pontile di quello che sembra essere un porticciolo.

Inizio così! Bentornati ragazzi...

La produzione della serie si terrà nella città Atlanta presso i Pinewood Studios, con il titolo di lavorazione di “Tag Team”.

The Falcon and the Winter Soldier è sceneggiata da Malcolm Spellman (Matrimonio in famiglia, Empire) e Derek Kolstad (John Wick). La regia è invece a cura di Kari Skogland (I Borgia, Vikings, Penny Dreadful, Fear the Walking Dead e The Handmaid’s Tale).

Nel cast, oltre a Mackie e Stan, troviamo anche Emily VanCamp (Sharon Carter) e Daniel Brühl (Barone Zemo), già apparsi in Captain America: Civil War e nel precedente The Winter Soldier. Wyatt Russell vestirà invece con molta probabilità i panni di John Walker, noto nei fumetti Marvel anche come U.S. Agent.

La serie sarà infine composta da 6 episodi, disponibili a partire dal 2020 sul catalogo Disney+.