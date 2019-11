Bad Boys For Life: ecco il nuovo trailer del film con Will Smith e Martin Lawrence

Cinema

di Mara Siviero - 06/11/2019 15:18 | aggiornato 06/11/2019 16:04

Sony Pictures ha rilasciato il secondo trailer ufficiale di Bad Boys For Life, terzo capitolo della saga che vede ancora protagonisti Will Smith e Martin Lawrence.

Squadra che vince non si cambia e questo vale anche per la sezioni narcotici di Miami.

I due agenti Mike Lowrey e Marcus Burnett, infatti, sono pronti a tornare sul grande schermo come dimostra il secondo trailer di Bad Boys For Life.

Questo terzo capitolo di una delle saghe poliziesche più apprezzate dal pubblico arriverà al cinema a distanza di 24 anni da Bad Boys e diciassette anni da Bad Boys II con protagonista, ancora una volta, lo storico duo formato da Will Smith e Martin Lawrence.

Grazie a Sony Pictures è possibile vedere il secondo esplosivo trailer di Bad Boys For Life, film che arriverà nei nostri cinema il prossimo 23 gennaio 2020.

In questo film, i due protagonisti decidono di tornare in azione un’ultima volta: dopo una pazzesca corsa in auto, con Mike alla guida di una porche, si vedono i due pronti a prepararsi per quella che sembrerebbe essere la loro ultima missione.

Sarà Mike a convincere Marcus a tornare a lavorare insieme per dare la caccia al capo di un cartello della droga messicano, tale Armando Armas: i due agenti, tra scene d’azione esplosive, momenti comici e intense inquadrature di Miami, metteranno a repentaglio la loro vita per salvare quelle altrui.

Insieme a Will Smith e Martin Lawrence, sulle note della celebre canzone dei Bad Boys, si vedranno sullo schermo anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Happy Anderson e Joe Pantoliano che tornerà ad interpretare il capitano Howard.

Diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, su soggetto di Peter Craig e sceneggiatura di Joe Carnahan e Chris Bremner, Bad Boys For Life arriverà nelle sale americane il 17 gennaio 2020, mentre in quelle italiane arriverà il 23 dello stesso mese.

Le premesse di questo capitolo di Bad Boys sembrano davvero promettenti: cosa ne pensate?