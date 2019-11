Come sarà Animali Fantastici 3? I nuovi dettagli sul sequel ambientato in Brasile

Sembra che la trama girerà maggiormente intorno al personaggio di Albus Silente (interpretato da Jude Law) e che il film sarà ambientato di più a Hogwarts , dando così ai fan la possibilità di respirare la magica aria dei luoghi protagonisti della saga principale. Inoltre, un'aria di novità sarà portata da una nuova location, individuata in Rio de Janeiro, in Brasile .

Secondo quanto riportato dal sito americano Variety , le riprese di Animali Fantastici 3 (titolo provvisorio) inizieranno nella primavera del 2020, in modo che poi Warner Bros. possa distribuire il film nelle sale di tutto il mondo per il mese di novembre del 2021.

Questa imprevista flessione negli incassi ha fatto rallentare la produzione del terzo film della saga. Warner Bros. ha preso tempo per riorganizzare la fase di pre-produzione del film e per rivedere la sceneggiatura firmata da J. K. Rowling.

