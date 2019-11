Il film su Kitty Pryde non si farà più: il pessimismo di Tim Miller

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 06/11/2019 12:46 | aggiornato 06/11/2019 12:49

Sembra proprio che non vedremo ancora Ellen Page nei panni della mutante Kitty Pride!

Dalla saga cinematografica degli X-Men, nata nel 2000 ad opera di Bryan Singer, sono nati diversi film spin-off e sequel che hanno condotto il franchise a un totale di 7 film sugli X-Men, 3 film su Wolverine e 2 su Deadpool più una timeline intricatissima tra passato, presente e futuro.

Questi numeri erano destinati ad aumentare con diversi altri progetti messi in cantiere come quello del film da solista di alcuni personaggi come Magneto, Emma Frost e Mystica, quello sulla squadra speciale X-Force e anche quello dedicato a Gambit per cui si era impegnato l'attore Channing Tatum.

Tutti questi progetti, compresi gli spin-off dell'universo dei Fantastici 4 (Doctor Doom, Silver Surfer) sembrano, al momento, accantonati così come il film su Kitty Pride a cui stava lavorando il regista Tim Miller (Deadpool, Terminator: Destino Oscuro).

A questo proposito, Miller ha parlato con il sito americano ComicBook:

Amo gli X-Men. Non mi aspetto che Marvel mi chiami per dirmi 'Vieni a fare un film sugli X-Men', quindi non sto aspettando. Ero molto entusiasta del mio film su Kitty Pride. Cavolo, lo amavo. Non penso che si farà mai adesso.

Il personaggio principale di 143, titolo provvisorio del progetto su Kitty Pride, sarebbe stato interpretato ancora da Ellen Page. L'attrice, infatti, ha rivestito questo ruolo in X-Men: Conflitto finale nel 2006 e in X-Men: Giorni di un futuro passato nel 2014. Il potere mutante di Kitty consiste nel poter attraversare qualsiasi oggetto senza problemi, inoltre - come mostrato nel film del 2014 - può trasportare la coscienza di un altra persona in un determinato tempo passato.

Qui sotto potete vedere un video che mette insieme le scene più significative di Kitty Pride (interpretata anche da Sumela Kay nel primo film e Katie Stuart nel secondo capitolo) nella saga cinematografica degli X-Men:

Un altro progetto in sospeso del mondo degli X-Men è il film New Mutants, che al momento pare essere stato completato ma che non ha ancora una data di distribuzione.

Quello che sembra certo, invece, è la messa in lavorazione di un terzo film di Deadpool e di un reboot dei Fantastici 4 e degli X-Men direttamente nel Marvel Cinematic Universe ad opera di Kevin Feige.

Quale dei progetti sospesi avreste voluto vedere?