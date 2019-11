Kristen Stewart avrebbe sposato Robert Pattinson

Celebrity

A distanza di anni Kristen Stewart parla di Robert Pattinson come del suo primo e grande amore. Di fronte a una proposta di matrimonio, probabilmente non avrebbe detto di no.

Verso la fine degli anni Duemila una schiera di teen (e non solo) aveva sognato in grande con la storia d’amore, sullo schermo e fuori dallo schermo, tra Kristen Stewart e Robert Pattinson. La Stewart era quasi un’esordiente, aveva solo 18 anni quando si era cimentata per la prima volta nel ruolo di Bella Swan, ruolo che avrebbe consacrato la sua popolarità in tutto il mondo, e avrebbe rappresentato il primo gradino di una luminosa carriera.

La coppia si era scoperta innamorata anche nella vita reale. Robert Pattinson e Kristen Stewart erano diventati gli amanti più famosi del momento e spesso venivano seguiti e pedinati dai paparazzi, in una misura che, ha raccontato l’attrice, ospite di The Howard Stern Show, ha influito notevolmente sull’andamento della love story. Con l’esperienza la Stewart ha capito che “innamorarsi sul set è l’errore più grande che si possa fare”, ma allo stesso tempo non si può fare niente per impedirlo.

Avremmo voluto tenere [la nostra storia] per noi e [abbiamo lottato per] metterla al sicuro.

Questo ha portato i due colleghi a fingere di non essere fidanzati.

Non abbiamo camminato per la strada tenendoci per mano perché ‘non dare loro quello che volevano’. Ma poi, comunque, camminare per la strada senza tenerci per mano ci ha fatto schifo.

Getty Images Attualmente Kristen Stewart è fidanzata con la scrittrice Dylan Meyer

A distanza di anni, la Stewart ha solo parole positive sul suo ex ragazzo. Lo ha definito “il suo primo amore” e “il migliore”. Alle voci che parlavano di relazione falsa, inventata per il franchise, la star ha dichiarato di essere tuttora allibita sul fatto che qualcuno possa pensarlo.

Howard Stern allora ha chiesto se, di fronte a una proposta di matrimonio, lei avrebbe risposto di sì. L’attrice ha riso.

Non lo so. Non sono una tradizionalista super, ma allo stesso tempo… per ogni relazione che ho avuto l’ho pensato. Non sono da storie superficiali.

Lo immaginate un matrimonio tra Kristen Stewart e Robert Pattinson?

Lionsgate Il matrimonio di Bella ed Edward

Probabilmente sarebbe stato molto diverso da quello di Bella ed Edward.