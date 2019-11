Macaulay Culkin tra iguane e calzini di natale: il video per Happy Socks

Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo 27 anni dopo (per uno spot Google)

Il momento divertente e al contempo nostalgico del video arriva alla fine, è la ciliegina sulla torta: Culkin torna per un momento a essere Kevin e " ricrea" una scena di Mamma, ho perso l'aereo (di cui c'è un reboot in via di sviluppo ), quella in cui il suo personaggio urla di dolore dopo aver applicato il dopobarba di suo padre.

Ad accompagnare la linea di calze c'è un divertente video , in cui un eccentrico Culkin accarezza delicatamente un'iguana addobbata per le feste con un bel fiocco natalizio. Il nostro indossa un paio di calzini rossi a pois bianchi con adorabili pupazzetti di neve ricamati.

La linea di calzini frutto di questa collaborazione è stata chiamata Naughty or Nice ed è facilmente acquistabile sul sito del brand. Si può scegliere tra una delle fantasie disponibili oppure è possibile optare per il Macaulay Culkin Gift Box. Si tratta di una confezione regalo personalizzabile dal prezzo di 48 dollari.

"Non sono davvero vacanze di Natale senza calze sotto l'albero e Macaulay sullo schermo", ha dichiarato Viktor Tell, cofondatore e direttore creativo di Happy Socks. "Quindi abbiamo unito le due cose creando questa strana e meravigliosa delizia stagionale".

L'interprete di Kevin McCallister è diventato collaboratore e testimonial del marchio svedese Happy Socks , per il quale ha creato tre diversi design per calzini a tema festivo . Tutti e tre presentano, però, un tratto comune: su ciascuno di essi è ben visibile il logo distintivo del sito web satirico di Culkin, Bunny Ears .

