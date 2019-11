Curiosità

di Rina Zamarra - 06/11/2019 09:39 | aggiornato 06/11/2019 09:43

Mai togliere ai bambini le caramelle di Halloween... a meno che tu non sia pronti a filmarli: i protagonisti di un simpatico video in onda al Jimmy Kimmel Live.

I dolcetti di Halloween sono una cosa molto seria per i bambini americani. La prova evidente è nel video mandato in onda da Jimmy Kimmel durante la sua trasmissione. Il popolare presentatore aizza i suoi spettatori e li induce a coinvolgere i loro figli in una serie di scherzi.

Nella pagina Jimmy Kimmel Live su YouTube è stata creata una intera sezione dal titolo “Ehi Jimmy Kimmel, ho detto ai miei figli che ho mangiato tutte le loro caramelle di Halloween”.

Ebbene, gli scherzi vanno avanti da nove anni e sembra che, anno dopo anno, la reazione dei bambini diventi sempre più intollerante. Il pianto e persino il pianto isterico sono quasi di norma, ma nel video di questo Halloween 2019 c’è stato persino qualche bambino disposto a chiamare la polizia per il furto subito dai genitori.

HD Getty Images Bimbi che fanno "dolcetto o scherzetto?" a Halloween

Tra le reazioni più divertenti? Quella del bimbo che rimprovera la madre per aver mangiato del cibo che non le apparteneva e poi le ordina di allontanarsi dalla sua vista.

Per non parlare dei lanci dei secchielli a forma di zucca che contenevano le caramelle, della disperazione di chi aveva già la bocca piena di cioccolato e di chi ha promesso di punire a dovere Jimmy Kimmel per lo scherzo.

Nessuno dei protagonisti ha preso con filosofia la mancanza delle amate caramelle. C’è stato, però, chi ha perdonato la madre asserendo di essere più affezionato a lei che alle sue caramelle di Halloween!

Cosa succederà con la prossima festività? Jimmy Kimmel non si limita a una sola festa e sono anni che invita i genitori a fare uno scherzo ai propri figli anche a Natale. L’appuntamento è quindi il 25 dicembre per ridere delle reazioni dei piccoli di fronte ai terribili doni ricevuti dai genitori!