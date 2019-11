TV News

di Simone Alvaro Segatori - 06/11/2019 16:14 | aggiornato 06/11/2019 16:19

Una serie in cui i boss della droga messicani e l'esercito americano si trovano a fronteggiare la minaccia zombie sul confine tra i due stati.

L'invasione di zombie nel cinema e nelle serie TV non si è ancora arrestata e si prepara a conquistare anche Amazon Prime Video nel 2020. Il nuovo progetto della piattaforma streaming si chiama infatti Narcos vs Zombie e vedrà un'armata di non morti contrapporsi all'esercito americano e ai signori della droga lungo il confine tra Stati Uniti e Messico.

La serie TV mira ad unire più generi in un unico prodotto, mescolando sci-fi, horror e azione, avrà una durata di otto episodi e sarà disponibile a partire dall'anno prossimo in oltre 200 paesi per tutti gli abbonati Prime Video. La produzione è messicana e annovera diversi nomi molto conosciuti in patria, ma un po' meno dalle nostre parti. Ideata e scritta da Nicolas Entel (Pecados de mi Padre) e Miguel Tejada Flores (Screamers, Beyond Re-Animator), è diretta da Rigoberto Castañeda (Diablero, Hasta Que Te conoci) e include nel cast Sergio Peris-Mencheta (Resident Evil: Afterlife, Snowfall, Rambo: Last Blood), Fátima Molina (Falco, Sueño en Otro Idioma) e Horacio García Rojas (Diabler, Narcos: Messico).

La storia si apre con l'evasione da un carcere di massima sicurezza messicano da parte del leggendario boss Alonso Marroquín (interpretato da Sergio Peris-Mencheta) e di suo figlio, che trovano poi rifugio in un struttura riabilitativa per droga sul lato americano del confine. Le loro vicende si intrecciano con quelle di alcuni soggetti sottoposti agli immancabili test militari americani che mirano a trasformare i soldati in indistruttibili macchine per uccidere. I corpi senza vita abbandonati lungo il confine però si rianimano presto nella forma di zombie mutanti, infettando proprio la squadra SWAT messicana che è sulle tracce dei Marroquín. Allertato, l'esercito americano entra a sua volta in gioco per contenere l'emergenza...

Narcos vs Zombie è il progetto originale più recente che Amazon Prime Video rivolge al Messico. "Siamo sempre alla ricerca di nuovi tipi di contenuti premium per i nostri membri Prime" ha affermato Javier Szerman capo degli originali messicani del colosso "quindi siamo molto entusiasti di questa nuova e innovativa serie che sarà sicuramente amata dai fan di una varietà di generi".

Alla produzione della serie hanno partecipato anche Dynamo e Red Creek Productions che hanno puntato molto sulla fusione di più generi per dare vita ad una serie TV che fosse al contempo ricca di azione e suspence, divertente, ma che trattasse anche al meglio delle questioni controverse molto attuali.