TV News The Walking Dead

[Spoiler!]

di Chiara Poli - 06/11/2019 10:01 | aggiornato 06/11/2019 10:06

Negan vuole entrare a far parte dei Sussurratori: lo dice in uno dei due video con l'anteprima del prossimo episodio di The Walking Dead, il numero 10x06. Ma c'è anche altro: un importante contatto radio per Eugene...

1 condivisione

Non sappiamo ancora se sarà proprio così, ma se la serie seguirà le orme del fumetto, ci siamo: Eugene (Josh McDermitt) entra in contatto con qualcuno via radio. Qualcuno che, come i lettori di Robert Kirkman ben sanno, potrebbe far scoprire ai nostri l'esistenza del Commonwealth.

Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! A farcelo sospettare è soprattutto la voce di una donna, quella che risponde via radio a Eugene e che potrebbe essere la stessa che lo contatta nella storia a fumetti: Stephanie. Stephanie, con la quale Eugene intreccia una relazione solida, vive in una comunità chiamata Commonwealth. Si tratta della più grande comunità conosciuta di sopravvissuti: è infatti formata da circa cinquantamila persone, guidate - sempre nel fumetto - da una donna di nome Pamela Milton. Pamela è la reggente della comunità con il titolo di Governatrice. Il Commonwealth si trova in Ohio replica in tutto e per tutto uno Stato del mondo di prima: trova spazio per musica e spettacoli di intrattenimento, per negozi che favoriscono gli scambi, ed è anche dotata di un proprio esercito per difendere le varie cittadine che fanno parte della comunità allargata.

L'anticipazione più importante, a livello di sviluppo narrativo, è certamente quella che potrebbe portare al Commonwealth (dove, qualcuno sospetta da tempo, potrebbe essere stato portato Rick Grimes, e dove sarebbe quindi ambientato almeno il primo dei film incentrati sul suo personaggio).

Ma c'è anche qualcos'altro, e non certo meno importante: il famoso incontro fra Negan (Jeffrey Dean Morgan) e Beta, al quale assistiamo già nel primo teaser.

In attesa di quello che Ryan Hurst, l'interprete di Beta, ha già definito come l'episodio più divertente di The Walking Dead, vediamo come se la caveranno queste due personalità molto forti nel tentare di trovare un modo per comunicare. Alpha (Samantha Morton), lo sentiamo chiaramente, suggerisce a Beta di mettere Negan alla prova. E possiamo solo immaginare in che modo il gigante dei Sussurratori possa pensare di farlo...

La messinscena di Negan, nel video qui sopra, è piuttosto appassionata. Convincerà i Sussurratori?

Scopriamolo insieme, lunedì prossimo su FOX!