Pokémon Spada e Scudo, un leak svela tutto il nuovo Pokédex

06/11/2019

In uscita il 15 novembre solo su Nintendo Switch, le due nuove avventure Pokémon metteranno a disposizione degli Allenatori 400 mostri da catturare e allenare.

Il prossimo 15 novembre, Pikachu e i suoi colorati amici torneranno a fare il bello e il cattivo tempo su Nintendo Switch.

Dopo l'esperimento Pokémon Let's Go, saranno infatti Pokémon Spada e Scudo ad infiammare gli schermi della console ibrida del colosso di Kyoto, questa volta con due avventure del tutto inedite e in perfetta linea con la tradizione avviata su device portatili nel lontano 1996.

Pur nel rispetto delle meccaniche ruolistiche tradizionali, Shield & Sword - questi i nomi in lingua originale - cercheranno di cambiare le carte in tavola con l'introduzione di diverse ed interessanti novità, messe a punto come sempre dai ragazzi di Game Freak. Si va dalla regione di Galar e le sue Terre Selvagge ai Pokémon di ottava generazione, passando per le forme Gigamax e i Raid Dynamax. Senza dimenticare una rinnovata gestione e organizzazione del Pokédex.

Ed è proprio il Pokédex ad essere al centro degli ultimi massicci leak apparsi in rete. Come riportato dal sito SlashGear, sono infatti emerse online alcune foto che mostrano nel dettaglio tutti i Pokémon che potremo catturare e collezionare in Pokémon Spada e Scudo. Se non temete anticipazioni, potete vederle anche voi fiondandovi a questo indirizzo.

Dagli screen, veniamo allora a sapere che nelle due nuove incursioni del franchise su Switch andremo ad imbatterci in un totale di 400 Pokémon, con ben 232 inediti. Le nuove specie saranno 81, mentre 13 le forme di Galar. Nelle immagini messe a disposizione di Allenatori e curiosi, poi, noterete dei riquadri verdi e bianchi: i primi indicano le forme specifiche della nuova regione, mentre gli altri sottolineano le assenze già note.

Ricordiamo ancora una volta che Pokémon Spada e Pokémon Scudo sbarcheranno nei negozi italiani il 15 novembre 2019. Voi li avete già prenotati o attendete le prime recensioni per lucidare la vostra fidata PokéBall?