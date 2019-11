Red Dead Redemption 2 è ora disponibile su PC

Videogames

L'avventura western di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde sbarca anche su personal computer con una serie di miglioramenti tecnici e grafici, e qualche contenuto inedito per la Storia.

Solo sua maestà God of War è riuscito, nel 2018, a strappargli il titolo di miglior videogioco dell'anno. Nessuno, però, sarà mai in grado di eguagliarlo per direzione artistica e meccaniche di gameplay, a tratti del tutto innovative.

Red Dead Redemption 2 è così, un gioiello raro in un panorama videoludico sempre più affollato. Un capolavoro a tutto tondo ma non per tutti, confezionato da una Rockstar Games in stato di grazia prima per le sole PlayStation 4 e Xbox One, poi anche su PC - e Google Stadia dal prossimo 19 novembre. Sì perché, come molti di voi già sapranno, l'avventura western della "R stellata" è finalmente disponibile sugli schermi dei nostri personal computer da una manciata di ore, come ci ricorda per altro l'imprescindibile trailer di lancio:

La versione PC di Red Dead Redemption 2 può vantare una serie di miglioramenti tecnici e grafici volti a portare nuova linfa e dettagli nella storia di Arthur Morgan e della Banda di Van der Linde, in fuga dalla legge attraverso il cuore dell'America sul finire del 19° secolo.

Un mondo più vivo e realistico

La "seconda volta" di Red Dead Redemption sfrutta le maggiori capacità computazionali dei PC moderni per mettere sul piatto nuovi miglioramenti tecnici e grafici, tra cui una maggiore distanza visiva per migliorare l'esplorazione degli ambienti, illuminazione globale e occlusione ambientale migliorate per offrire un'illuminazione migliore sia di giorno sia di notte.

Non solo, va a supportare la risoluzione a schermo in 4K - o superiore -, così come configurazioni per più monitor, configurazioni panoramiche, frame rate più elevato, ombre a una risoluzione maggiore, texture migliorate e molto altro.

Nuovi contenuti

Red Dead Redemption 2 per PC include delle novità anche per la modalità Storia.

Prima di tutto, i giocatori possono dilettarsi con tre nuove missioni Cacciatore di taglie, in cui dovranno catturare un trio di fuggitivi ricercati, il ladro Herman Zizendorf, l'ex ufficiale della cavalleria confederata Camille de Millemont e il capobanda Bart Cavanaugh. Non mancano due nuovi Covi della banda, con la letale banda dei Del Lobos insediatasi nei nuovi covi di Gaptooth Breach e Solomon's Folly, così come la nuova missione Fino in capo al mondo, una serie di armi inedite, cavalli e amuleti da collezionare.

Come se non bastasse, questa riedizione del secondo capitolo di Red Dead Redemption include anche una nuova modalità Foto arricchita con una serie di strumenti per immortalare al meglio la bellezza della frontiera nella modalità Storia.

Il selvaggio West "corale" di Red Dead Online

Come già accaduto su console, anche su PC Red Dead Redemption 2 è accompagnato dall'esperienza multiplayer di Red Dead Online, vale a dire l'enorme mondo in continua evoluzione che offre molti modi diversi per farsi strada nell'era ormai agli sgoccioli del selvaggio West.

Con la promessa di aggiornamenti futuri, Rockstar Games mette a disposizione dei suoi tanti fan le Professioni della frontiera, lasciandoci la possibilità di scegliere il Ruolo di Cacciatore di taglie, Commerciante o Collezionista. Ciascun Ruolo offre un'esperienza di progressione unica attraverso cui sbloccare nuovi oggetti, bonus e abilità. Sono presenti anche una serie di missioni cooperative da due a quattro giocatori divise in più parti in cui dovremo aiutare Jessica LeClerk, rimasta vedova da poco, e il suo braccio destro, Horley, a vendicarsi contro gli assassini di suo marito.

Il pacchetto è arricchito poi dalle missioni Free Roam, dalla modalità Resa dei conti e da tutte le bellezze del Poker, con tavoli da gioco sparsi per le città e gli avamposti di tutta la mappa. Inoltre, possiamo completare diverse Sfide giornaliere per ottenere pepite d'oro e punti esperienza aggiuntivi.