Se c'è una cosa per cui il Superman di Henry Cavill verrà ricordato, sono i suoi baffi rimossi malamente in computer grafica!

Nel 2017 usciva nei cinema il film DC Comics Justice League. Un progetto che avrebbe dovuto emulare e replicare, almeno nelle intenzioni, il successo di The Avengers, mettendo insieme il super team di supereroi formato da Superman, Batman, Wonder Woman, The Flash e Aquaman. Ma la produzione fu vittima di diversi problemi, come quello di aver perso il regista Zack Snyder (sostituito proprio dal regista di The Avengers Joss Whedon), e successivamente in sala il film non riuscì a soddisfare le aspettative del pubblico.

Justice League, infatti, viene considerato un flop con i suoi 657 milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un enorme budget di quasi 300 milioni di dollari. Sui costi del film gravò un importante lavoro di rimozione dei baffi di Henry Cavill, che l'attore non potè tagliare a causa degli impegni sul set di Mission: Impossible - Fallout, dove il suo personaggio li portava. Secondo l'opinione popolare, quei baffi erano stati rimossi malamente e il lavoro di computer grafica era visibile sul volto di Clark Kent/Superman, così si scatenò sul web l'ilarità generale supportata da diversi MEME.

Oggi, a riportare alla memoria quella situazione alquanto buffa c'è il mitico Ryan Reynolds. L'attore protagonista di Deadpool è produttore di una sua marca di gin e, come successo in passato, la promuove sul web facendo divertire i suoi fan.

Nel video che l'attore ha postato su Twitter, potete inizialmente vederlo con i baffi, che poi vengono rimossi a seguito di una bevuta del suo gin. Ciò per comunicare che il liquore Aviation vi farà sentire come supereroi. La clip si conclude con Reynolds visibilmente infastidito dalla rimozione digitale dei baffi!

Nel suo esilarante tweet, Ryan Reynolds tagga Movember, ovvero la fondazione che lotta per la salute degli uomini e il cui simbolo è proprio un paio di baffi.

Ryan Reynolds ha recentemente avuto un piccolo ruolo nel film Fast & Furious - Hobbs & Shaw e prossimamente sarà coinvolto in diversi film, segno di una carriera che sta andando a gonfie vele, come il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard, il film Free Guy - Eroe per gioco e The Croods 2 nel quale presta la voce a uno dei personaggi animati. Inoltre, sembrano in fase avanzata le preparazioni per un terzo capitolo di Deadpool.