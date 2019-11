Super Smash Bros. Ultimate è ufficialmente il picchiaduro più venduto di tutti i tempi

Videogames

di Andrea Guerriero - 06/11/2019 08:30

A meno di un anno dall'uscita su Nintendo Switch, l'ultima incarnazione di Super Smash Bros. traghetta la serie nell'Olimpo videoludico.

Quello dei picchiaduro ad incontri è un genere che negli ultimi anni è stato protagonista di una decisa rinascita. Non che fosse mai effettivamente morto, intendiamoci, ma software house e pubblico pare abbiano riscoperto i piaceri di combattere nelle arene virtuali.

Dragon Ball FighterZ, Street Fighter V, Tekken 7 e moltissime altre produzioni che hanno calcato le scene negli ultimi anni su un po' tutte le piattaforme sono lì a dimostrarlo. Tutti, però, devono ora inchinarsi ad un nuovo re, che è riuscito ad ergersi come campione in un panorama finalmente di nuovo affollato.

Come i dati di vendita diramati negli ultimi mesi avevano già lasciato intendere, Super Smash Bros. Ultimate - qui per la nostra recensione - è infatti ufficialmente il picchiaduro più venduto della storia. Il tutto a meno di un anno dalla sua uscita in esclusiva su Nintendo Switch.

A darne notizia è lo stesso colosso di Kyoto nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti, in cui è stato svelato che Super Smash Bros. Ultimate ha venduto la bellezza di 15,71 milioni di copie, imponendosi così non solo come il capitolo di maggior successo della saga, ma anche come il beat 'em up di maggior successo di tutti i tempi. Un risultato impressionante, e che si fa ancora più grande pensando che i dati sono aggiornati al 30 settembre di quest'anno, e dunque ad appena nove mesi dal lancio nei negozi di tutto il mondo. La console ibrida, invece, ha toccato la quota di 42 milioni di unità distribuite.

L'ultima fatica di Masahiro Sakurai e del suo team ha scalzato dalla posizione più ambita del podio nientemeno che sua maestà Street Fighter II, che ha però potuto contare su un numero decisamente più corposo di anni di presenza sul mercato, così come su numerose versioni disponibili sulle piattaforme più disparate.

L'ascesa di Super Smash Bros. Ultimate è massiccia pure sulla scena eSport: all'EVO 2019, il picchiaduro Nintendo contava 3.492 giocatori professionisti, mentre nessun altro gioco ha superato la soglia dei 2.000. Ci è andato vicino solamente Street Fighter V, con 1.929 registrazioni.