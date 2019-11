Colors out of Space, il trailer del film con Nicolas Cage tra intrigo e mistero

Cinema

07/11/2019

Non si sa mai cosa potrebbe venire fuori da un meteorite!

RLJE Films ha pubblicato il primo trailer di Color Out of Space. Il film, diretto da Richard Stanley con Nicolas Cage protagonista, è tratto dal racconto breve omonimo di H. P. Lovecraft.

Il filmato mostra una tranquilla famiglia che vive in campagna fuori città, quando una forte luce viola arriva dal cielo insieme a un meteorite. Le immagini suggeriscono che l'arrivo di questo masso alieno sarà la causa di strani avvenimenti all'interno della famiglia Gardner e, come dice il personaggio di Cage, tutto andrà fuori controllo!

Il trailer si presenta con delle scene altamente spettacolari, suggestive e che in certi momenti ricordano il lungometraggio La Cosa di John Carpenter e il film a episodi Creepshow diretto da George A. Romero e scritto da Stephen King. La presenza di un attore poliedrico e famoso come Nicolas Cage, soprattutto dopo la bella performance in Mandy, aumenta l'attesa per l'uscita di Color Out of Space, che - qualora andasse bene al botteghino - potrebbe aprire finalmente un ciclo di film sull'universo horror narrato da Lovecraft.

La trama di Color Out of Space

Dopo che un meteorite atterra nel cortile di fronte alla loro fattoria, Nathan Gardner (Nicolas Cage) e la sua famiglia si trovano a combattere un organismo extraterrestre mutante che infetta le loro menti e i loro corpi, trasformando la loro tranquilla vita rurale in un incubo vivente.

In italiano il racconto dell'autore americano, vissuto tra il 1890 e il 1937, si chiama Il colore venuto dallo spazio e lo potete trovare all'interno di una raccolta edita da Mondadori:

Inoltre, per i più curiosi, il racconto breve è stato trasposto in un manga dal maestro Gou Tanabe e questo è edito da Edizioni BD nella collana J-POP:

Color Out of Space, con Nicolas Cage nei panni di Nathan Gardner, Joely Richardson nelle vesti della moglie Theresa Gardner, Madeleine Arthur interpreta la figlia Lavinia, Brendan Meyer è invece il figlio Benny, e Julian Hilliard interpreta il più piccolo dei tre figli Jack. Oltre a loro, il cast può contare su Elliot Knight nei panni di Ward Phillips, Q’orianka Kilcher nel ruolo di Mayor Tooma e Tommy Chong nel ruolo di Ezra.

Il film scritto e diretto da Richard Stanley è stato mostrato in vari festival in giro per il mondo, come mostra la grafica in apertura di trailer e probabilmente sarà nei cinema statunitensi nel 2020.