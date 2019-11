Cyberpunk 2077: Luca Ward doppierà Johnny Silverhand nel gioco

Videogames

Il famoso doppiatore, voce storica di Keanu Reeves, riprenderà il suo ruolo anche all'interno di Cyberpunk.

Durante Lucca Comics & Games 2019, nel filmato della demo di Cyberpunk 2077 da 25 minuti doppiata in italiano, molti se ne erano accorti, ma adesso arriva la conferma ufficiale. Luca Ward, il famoso doppiatore, sarà la voce di Johnny Silverhand, il personaggio di Cyberpunk interpretato nientemeno che da Keanu Reeves. Ad annunciarlo ufficialmente è Bandai Namco, che pubblicherà il gioco in Occidente, insieme agli sviluppatori di CD Projekt Red.

Luca Ward è uno dei doppiatori italiani più famosi nel mondo, nella sua carriera ha prestato la sua voce ad alcuni grandi attori come Russell Crowe, Samuel L. Jackson, Pierce Brosnan e poi lo stesso Keanu Reeves. Ogni film dal 1994 a oggi con protagonista l'attore che interpreterà Johnny Silverhand ha visto come sua voce ufficiale proprio Luca Ward. Per noi italiani, abituati a sentire Keanu Reeves con la voce di Ward, sarà come sentirsi a casa.

Il doppiatore ha rilasciato un'intervista dietro le quinte in cui ci racconta i segreti del suo mestiere, parlando anche delle sue passioni e di come si è evoluto il doppiaggio nel mondo dei videogiochi negli ultimi vent'anni.

Riguardo alla sua esperienza all'interno di Cyberpunk 2077, Luca Ward ha dichiarato:

L’entusiasmo e il calore dei fan quando è stato annunciato Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 mi hanno davvero esaltato. Per me, che sono la sua voce italiana da oltre 25 anni, è un grande onore poter accogliere – grazie alla sua interpretazione e alla mia voce – i suoi tanti fan anche in questo universo videoludico. Sono sicuro che tutti quelli che prenderanno parte a questo viaggio, non se ne pentiranno.

Il Country Manager di Bandai Namco Entertainment Italia, Christian Born ha dichiarato:

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi del prossimo anno e sono sicuro che sarà anche uno dei più grandi successi per questo settore e per questo motivo abbiamo voluto non solo garantire il doppiaggio in italiano, ma anche che questo fosse in linea con l’altissima qualità del prodotto. I fan hanno subito mosso mari e monti per avere Luca Ward e noi siamo felici di aver potuto esaudire i loro desideri

In Cyberpunk 2077 il giocatore interpreterà V, mercenario fuorilegge che vive nell'affascinante e pericolosa megalopoli di Night City. Il giocatore potrà decidere il sesso, l'aspetto e molte altre caratteristiche di V. La sua missione sarà quella di cercare un impianto misterioso in grado di garantire la vita eterna a chi lo utilizza. Per ritrovarlo il nostro personaggio dovrà scendere nei meandri di Night City affrontando bande di criminali, sicari delle corporazioni, poliziotti e molti altri nemici.

V potrà decidere la strada migliore nella sua avventura potenziandosi anche con impianti cibernetici, potendo migliorare ogni aspetto a seconda che si prediliga un approccio più diretto o uno più stealth. Le possibilità di personalizzazione, per quanto riguarda le abilità, sono davvero moltissime.

Cyberpunk 2077 è previsto per il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

