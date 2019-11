CinemaTV NewsTecnologia

07/11/2019

Svelata la data di lancio di Disney+ in Italia. Il servizio di streaming di The Walt Disney Company disponibile dal 31 marzo 2020. Nel catalogo anche i film del Marvel Cinematic Universe e della saga di Star Wars.

Mancano ormai pochi giorni al debutto ufficiale di Disney+ oltreoceano. Il lancio della neonata piattaforma di streaming di The Walt Disney Company è infatti fissato per il 12 novembre per il mercato statunitense. E per quanto riguarda l'Italia? Ipotesi e supposizioni appartengono ormai al passato, siamo finalmente in grado di comunicarvi una data ufficiale da segnare sul calendario.

In vista del grande esordio, la Casa di Topolino ha risposto alla domanda più gettonata del momento. Disney+ (o Disney Plus, se preferite) sarà disponibile in Italia a partire dal 31 marzo 2020. Spalancando le sue porte, il servizio in abbonamento permetterà al pubblico italiano di accedere ad uno sterminato catalogo che riunisce produzioni originali e non firmate Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm (Star Wars) e National Geographic

Dal 31 marzo 2020 potrete immergervi in spettacolari battaglie intergalattiche, godervi serie TV e cinecomic sui più grandi eroi Marvel, fare un tuffo nel passato con capolavori del grande schermo, d'animazione e non, e scoprire le novità che il gigante statunitense ha riservato per gli abbonati alla sua piattaforma.

Svelata la data dell'arrivo di Disney+ in Italia, ora c'è solo da aspettare. Pensate di abbonarvi al nuovo servizio di streaming? Iscrivendovi qui sarete i primi a ricevere tutti gli aggiornamenti sulla piattaforma