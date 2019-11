Celebrity

Keanu Reeves si sarebbe ufficialmente fidanzato con la sua cara amica Alexandra Grant, ma molti fan che hanno "confuso" la donna con l'attrice 74enne Helen Mirren. Ecco tutta la vicenda.

Keanu Reeves si è mostrato in pubblico con quella che sembra essere la sua fidanzata ufficiale. L'attore, star della saga di Matrix e John Wick, ha fatto la sua apparizione sul red carpet del LACMA Art + Film di Los Angelesmano nella mano con Alexandra Grant, sua collaboratrice nonché amica di vecchia data.

La Grant si è mostrata al pubblico e ai fotografi presenti alla rassegna cinematografica in un elegante abito con blu, con i capelli argentati raccolti in una crocchia sulla nuca e frangetta sulla fronte.

Eppure, ciò che sembra aver destato più scalpore nell'opinione pubblica è il fatto che la Grant somigli molto all'attrice 74enne Helen Mirren, tanto che diversi utenti, via social, sembravano del tutto certi che Reeves frequentasse l'attrice.

Su Twitter, un utente ha scritto:

Non indossavo gli occhiali e all’inizio ho pensato che stesse uscendo con Helen Mirren.

I wasn't wearing my glasses at first and I legit thought he was dating Helen Mirren which I also would have been here for. | Keanu Reeves, 55, goes public with his first girlfriend in DECADES https://t.co/Y5C2RV9kV1 — 🍁Imani Gandied Yams🍁 (@AngryBlackLady) November 5, 2019

In effetti in molti hanno sottolineato la somiglianza tra Helen Mirren e la Grant, nonostante la differenza di età. L'attrice, infatti, ha 74 anni mentre Alexandra Grant ne ha 46.

HD Getty Images L'attrice Helen Mirren: notate la somiglianza con Alexandra Grant?

Riferendosi al furore scoppiato via Twitter sulla questione, l'attrice ha dichiarato:

Sono molto lusingata perché [Keanu] è davvero adorabile!

Helen Mirren è sposata da 22 anni con il regista Taylor Hackford, che con Reeves ha girato il film L'avvocato del diavolo. L'attrice ha pertanto aggiunto:

Conosco molto bene Keanu. Ha fatto un film con mio marito ed è la persona più adorabile che ci sia. [Alexandra] è una ragazza fortunata e sono sicura che anche lui sia un uomo molto fortunato.

Come accennato in precedenza, Alexandra Grant e Keanu Reeves si conoscono da anni. La designer ed esperta d'arte ha lavorato per la prima volta con Keanu Reeves nel 2011, fornendo le illustrazioni per Ode to Happiness, primo libro dell'attore. I due hanno collaborato insieme anche al secondo libro di Reeves del 2016, Shadows, per il quale la Grant ha fornito di nuovo le sue illustrazioni.

HD Getty Images Keanu Reeves con Alexandra Grant: prima uscita ufficiale insieme

Per quanto riguarda Helen Mirren, invece, l'attrice approderà nei cinema statunitensi il 15 novembre con L'inganno perfetto (The Good Liar), nel quale è la protagonista accanto a Ian McKellen. L'attore interpreta il ruolo di un truffatore professionista che prende di mira il personaggio della Mirren, una donna diventata recentemente vedova (che ora possiede milioni di dollari), proponendosi come suo pretendente attraverso un sito di incontri online.

