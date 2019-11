La furia di Diablo 4 si scatena in un nuovo video gameplay

Videogames

di Andrea Guerriero - 07/11/2019 09:03

Il quarto capitolo della saga più indiavolata di Blizzard Entertainemnt torna a fare bella mostra di sé in un lungo filmato di puro gameplay. Tutto tace, però, sulla data di uscita.

L'ultimo BlizzCon 2019 è stato letteralmente indiavolato. Sia a detta degli esperti della stampa che dei semplici appassionati.

Merito anche e soprattutto di Diablo 4, che con il trailer di annuncio ha saputo infiammare a dovere il grande evento focalizzato sulle novità di casa Blizzard Entertainment.

Nonostante fosse nell'aria già da tempo, il reveal del quarto capitolo della saga actionRPG - assieme a quello di Overwatch 2 - ha delineato il profilo di una festa ricchissima di contenuti e di allettanti sorprese, pensate per coccolare un fanbase decisamente ampio.

Lo stesso Diablo 4 che oggi torna a fare bella mostra di sé in un video di puro gameplay di oltre 20 minuti, visibile poco più in basso in questo stesso articolo. La clip è stata pubblicata in esclusiva sul canale YouTube di Game Informer USA, noto magazine dedicato all'universo in pixel e poligoni.

Nello specifico, la redazione a stelle e strisce ha deciso di affrontare la demo impersonando il Barbaro, una delle cinque classi che saranno disponibili nel gioco completo. Questo personaggio, come prevedibile, sfrutta la forza bruta per avere la meglio sui nemici, potendo poi esibirsi in attacchi caricati e in furiose spallate per abbattere i muri, avendo così accesso ad aree della mappa altrimenti precluse. Per il momento, Blizzard ha svelato altre due classi, vale a dire il Druido - un mutaforma capace di tramutarsi in diverse bestie feroci - e l'Incantatrice, maga che riesce ad evocare incantesimi di fuoco, ghiaccio e elettricità.

Diablo 4 non dispone purtroppo di una data di uscita ufficiale. Gli insider, lo danno al debutto per la fine del 2020 su PC,PlayStation 4 e Xbox One, con una versione next-gen modellata sulle caratteristiche tecniche delle future PlayStation 5 e Xbox Scarlett.