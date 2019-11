Celebrity

Lady Gaga e Bradley Cooper non sono mai stati innamorati. L'esibizione coinvolgente sulle note di Shallow era una messa in scena per ricreare la chimica tra i due personaggi. La popstar ha fatto chiarezza su uno dei gossip più caldi del 2019.

A Star is Born, il debutto alla regia di Bradley Cooper, ha fatto sognare i telespettatori di tutto il mondo, incantati non solo dalla storia romantica e dalla colonna sonora, ma anche dalla spettacolare chimica tra i due protagonisti, sullo schermo e fuori dallo schermo.

Bradley Cooper e Lady Gaga si sono presentati in diverse occasioni, come i red carpet dedicati al film, tenendosi per mano e mostrando di essere legati da una grande chimica. Questo mood è culminato nella notte degli Oscar 2019, dove la coppia si è esibita in una performance live sulle note di Shallow. I gossip si sono infiammati e molti hanno parlato di una possibile storia d’amore tra i due. I rumor sono stati fomentati dal fatto che (coincidenza?) entrambi i protagonisti hanno interrotto le rispettive relazioni.

In realtà, a quanto pare, è stata davvero una coincidenza. Protagonista del nuovo numero di Elle e intervistata da Oprah Winfrey, la popstar è stata molto netta sul discorso Cooper.

Francamente, penso che la stampa sia molto sciocca. Abbiamo creato una storia d’amore. Per me, come cantante e come attrice, era scontato che volessimo che la gente credesse che fossimo innamorati. E che volessimo che le persone sentissero quell’amore agli Oscar. Volevamo che passasse attraverso l'obiettivo di quella telecamera e su tutti i televisori dove veniva trasmesso [lo spettacolo].

Lady Gaga ha aggiunto di avere un rapporto di stima e rispetto per il collega, che definisce “un bellissimo padre”. I due hanno anche discusso sui rumor a proposito di possibili risvolti sentimentali.

In verità, quando ne abbiamo parlato, ci siamo detti: ‘Beh, a questo punto immagino di aver fatto un buon lavoro!’.

Nessun sentimento amoroso tra i due, quindi. Parola di Lady Gaga!