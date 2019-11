Lucca Comics 2019: 13 imperdibili novità a fumetti scovate in fiera

Fumetti

di Lorenzo Bianchi - 07/11/2019 09:10 | aggiornato 07/11/2019 09:14

Amanti dei fumetti? Eccovi una pratica guida con tutte le migliori novità presentate a Lucca Comics & Games 2019, da recuperare questo mese in libreria e fumetteria.

Lucca Comics & Games 2019 è ormai stata consegnata agli annali, con il suo carico di eventi, ospiti italiani e internazionali, grandi anteprime e centinaia di nuove uscite a fumetti tutte da leggere.

Durante la manifestazione, ho girato in lungo e in largo tra i numerosi stand sparsi per la cittadina toscana, dove ho incontrato autori, editori e, ovviamente, osservato da vicino l'enorme quantità di volumi presentati durante la kermesse.

Vista l'ondata di fumetti pronti a invadere le librerie italiane nelle prossime settimane, in questo corposo articolo ho deciso di segnalarvi quelli che, secondo me, non dovreste proprio lasciarvi scappare, privilegiando opere autoconclusive o nuovi numeri uno e cercando di coprire i gusti di tutte le tipologie di lettori.

La scuola di pizze in faccia del professor Calcare

Bao Publishing

La scuola di pizze in faccia del professor Calcare è il nuovo volume di Zerocalcare, una ricca e corposa raccolta di storie già apparse sul suo blog e su alcuni giornali (Wired, Best Movie, Repubblica, l’Espresso), a cui se ne aggiunge una totalmente inedita. Il libro è tematicamente diviso in tre parti, che idealmente rappresentano le tre tipologie di lavori a cui l'autore si è principalmente dedicato negli ultimi anni: le storie sul quotidiano (la prima); quelle social-politiche (la seconda); infine le recensioni di film e serie TV assieme ai reportage fatti principalmente per Best Movie (la terza).

Un acquisto obbligato per i fedelissimi di Zerocalcare ma anche un buon punto di partenza per tutti coloro che intendono avvicinarsi per la prima volta al fumettista di Rebibbia.

Luna 2069

Feltrinelli Comics

Per celebrare i 50 anni dal primo sbarco lunare, Leo Ortolani ha spedito nuovamente Rat-Man nello spazio. Ne è uscito Luna 2069, il suo nuovo - e primo - fumetto per Feltrinelli Comics, realizzato ancora una volta in collaborazione con A.S.I. (Agenzia Spaziale Italiana) e E.S.A. (European Space Agency). Protagonista del volume è Fortunato, un'astronauta con le fattezze di Luca Parmitano che, dopo essere stato escluso dalla sua missione, si fa convincere da una versione del celebre supereroe che fa il verso a Elon Musk a partire per un viaggio alla volta della Luna. Si ride tanto, si impara molto.

Per gli amanti di Rat-Man e Leo Ortolani segnalo che, oltre a Luna 2069, a Lucca è uscito anche Star Rats - Origini, cartonato targato Panini Comics che raccoglie i primi tre episodi della parodia di Guerre Stellari, proposti per la prima volta a colori.

Momenti straordinari con applausi finti

Coconino Press

A tre anni di distanza da La terra dei figli, Gipi torna in libreria con Momenti straordinari con applausi finti, un volume narrativamente complesso e graficamente sconvolgente, tra i più belli e importanti della sua carriera. Al suo interno si intrecciano la vicenda di un uomo abituato a far ridere che si ritrova improvvisamente senza parola al capezzale della madre; quella di un gruppo di cosmonauti, che si scoprono persi in un vicolo buio e cieco dopo un viaggio durato millenni; e quella di un uomo primitivo e di un grido, primordiale e disperato, che riecheggia nelle orecchie e chiede di essere decifrato.

Tre storie, ambientate in tempi e luoghi diversi e lontani, disegnate con stili tanto antitetici quanto complementari, che confluiscono tutte in un'unica, sorprendente e spiazzante direzione. Un vero e proprio pugno allo stomaco per un classico istantaneo.

Dylan Dog presenta: I racconti di domani Vol.1

Sergio Bonelli Editore

Mentre la conclusione del Ciclo della Meteora si prepara a rivoluzionare per sempre la testata mensile, l'Indagatore dell'Incubo torna a essere narrato dal suo creatore Tiziano Sclavi in Dylan Dog presenta: I racconti di domani, serie di volumi da libreria che presentano storie inedite del personaggio. Il primo di essi, intitolato Il libro impossibile, è composto da quattro avventure per un totale di 64 pagine; i disegni sono di Gigi Cavenago, già copertinista della serie regolare dell'Old Boy.

Prison Pit

HD Eris Edizioni

A Lucca Comics 2019 Eris Edizioni ha portato in anteprima un volume attesissimo dagli amanti del fumetto indipendente statunitense: Prison Pit, il cult firmato da Johnny Ryan proposto per la prima volta integralmente in un massiccio tomo di ben 760 pagine. Pagine ricche di sangue, budella e ossa maciullate che raccontano le gesta di un guerriero wrestler intergalattico il cui unico scopo è quello di massacrare una pletora di nemici mostruosi senza mai fermarsi.

Bizzarro, non-sense, disgustoso, splatter all'ennesima potenza ma dannatamente divertente. Lo amerete.

Mercy Vol. 1

Panini Comics

Lanciatissima all'estero grazie alle sue collaborazioni con Marvel e DC, dopo il successo di ControNatura Mirka Andolfo torna in libreria con il primo volume di Mercy, nuova serie a fumetti edita da Panini Comics che la vede come autrice completa. Descritta come un moderno classico dell'orrore declinato al femminile, al centro delle vicende troviamo Lady Nolween Hellaine, donna tanto bella quanto misteriosa il cui arrivo nella fittizia cittadina di Woodsburgh al tempo della corsa all’oro del Klondike segue di pari passo la comparsa di una malvagia e sanguinaria entità.

Un mix di atmosfere gotiche, temi di stringente attualità - dal rapporto tra le comunità e ciò che è considerato “diverso” al ruolo della donna in un ambiente dominato da uomini - e disegni efficaci ed espressivi per una serie che si preannuncia davvero interessante.

Robocop di Frank Miller

Salda Press

Robocop, il cult diretto dal regista Paul Verhoeven, lo conosciamo tutti. Ma in pochi sanno che i due sequel del film dovevano essere basati su altrettante sceneggiature firmate da Frank Miller, l'autore di Sin City, 300 e Il ritorno del Cavaliere Oscuro, fatto che purtroppo non si concretizzò mai.

A farci vedere come sarebbero potuto essere il proseguio delle avventure del cyber-poliziotto pensato da Miller ci pensa questo monumentale cartonato edito da SaldaPress: ben 400 pagine che propongono integralmente le due maxiserie realizzate daSteven Grant, Ed Brisson, Juan José Ryp e Korkut Öztekin partendo proprio dalle sceneggiature del fumettista statunitense. Dialoghi al vetriolo, azione esagerata e pesante satira sociale per un volume da collezione.

Le ragazze del Pillar Vol. 1

Bao Publishing

Teresa Radice e Stefano Turconi tornano a raccontare luoghi e atmosfere de Il porto proibito nel volume uno de Le ragazze del Pillar, serie spin-off del graphic novel che li ha resi famosi in tutto il mondo incentrata sulle prostitute dell'omonimo bordello, il Pillar to Post. Questo primo tomo, contenente due storie autoconclusive, si focalizza sulle vicende legate a June e Lizzie, due ragazze che abitano la struttura che finiscono per intrecciare le loro vite con quelle di due uomini molto diversi dai loro clienti abituali.

Benché autonomi, entrambi gli episodi contribuiscono a costruire un mosaico narrativo più ampio, pronto a dipanarsi e a ingrandirsi a ogni nuova uscita. Uno dei progetti più ambiziosi e interessanti degli ultimi anni.

La grande avventura di Astro Boy

J-Pop Manga

Per gli amanti dei manga, J-Pop porta in libreria La grande avventura di Astro Boy, una volume contenente una storia, finora inedita in Italia, del leggendario robottino creato da Osamu Tezuka. Si tratta di una vera e propria reimmaginazione del personaggio da parte del suo autore, realizzata nel 1967 sulla scia del successo della serie animata. Un tomo che è un vero e proprio concentrato degli ingredienti che hanno reso un’icona il piccolo androide dai capelli a punta: azione, viaggi nel tempo, alieni e riflessioni su ciò che ci rende davvero umani.

Imperdibile per gli amanti di Astro Boy e di Tezuka; perfetto per chi vuole farsi un'idea di come sono le avventure a fumetti di questo leggendario personaggio.

House of X 1

Panini Comics

Di House of X, la miniserie firmata da Jonathan Hickman destinata a cambiare radicalmente la storia degli X-Men, ne abbiamo parlato molto negli scorsi mesi. Ora, grazie a Panini Comics, anche i lettori italiani possono scoprire quali misteri, presenti e passati, altereranno per sempre il volto degli Uomini-X.

In questo primo numero, disponibile anche in versione Artist Edition, faremo la conoscenza di Krakoa, un'isola mutante che Charles Xavier, ora alleato di Magneto, è intenzionato a far riconoscere dai potenti del mondo come territorio indipendente. L'inizio di una lunga gestione che ha tutta l'intenzione di diventare un classico imprescindibile gli X-Men e l'intero Universo Marvel.

Mercedes

Bao Publishing

Dopo il sorprendente Residenza Arcadia e la raccolta di strisce e vignette Guardati dal Beluga Magico, Daniel Cuello torna al mondo delle graphic novel con Mercedes, storia della rocambolesca fuga della donna più potente e spietata del mondo, accusata di aver portato il pianeta sull'orlo del baratro. Un volume, edito da Bao Publishing come i precedenti, che dimostra tutto il talento di Cuello come autore completo e soprattutto come sceneggiatore, deliziando i lettori con una trama avvincente e scorretta che punta il dito su dinamiche fortemente attuali quali la corruzione politica, la scarsa attenzione per l'ambiente e la quasi totale mancanza di rispetto verso il prossimo.

Frammenti di caos

Comicon Edizioni

Dopo averci deliziato con l'edizione definitiva di Ranxerox, COMICON Edizioni continua la ripoposizione di tutti i lavori di Tanino Liberatore, portando per la prima volta in libreria un volume che raccoglie tutte le storie brevi disegnate dall’artista abruzzese. Frammenti di caos ripercorre l'intera carriera di uno dei mebri fondatori dei "cannibali italiani", dai primi lavori della metà degli anni ‘70 fino ad arrivare alla recente storia, ancora inedita in Italia, sceneggiata da Jean-David Morvan e proposta sulle pagine di Heavy Metal.

Un'occasione più unica che rara per scoprire nel profondo l'arte del Michelangelo del Fumetto e approfondire i suoi trascorsi su riviste come Il Male, Cannibale, Firigidaire, L’Écho De Savanes, El Vibora e Hustler.

The Ghost in the Shell - Global Neural Network

Star Comics

Dopo numerosi anime e un film in live action, il celebre manga cyberpunk Ghost in the Shell torna a far parlare di sé con The Ghost in the Shell - Global Neural Network, volume celebrativo del capolavoro di Masamune Shirow, edito in Italia da Star Comics. Quattro storie, supervisionate dallo stesso Shirow e realizzate da alcuni grandi maestri del fumetto americano ed europeo (compreso il nostro LRNZ), ambientate nel medesimo universo narrativo del manga del 1991. Un vero e proprio sequel canonico dell’opera originale. Imperdibile.