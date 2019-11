One Piece è vicino a superare le 460 milioni di copie vendute

FumettiAnimazione

Il manga di Eiichiro Oda non accenna a fermarsi e i volumi venduti stanno per raggiungere un nuovo importante traguardo.

One Piece, lo sappiamo già ormai, è il manga in assoluto più venduto di sempre in tutto il mondo. Il suo record ha spezzato anche i confini nazionali, tanto da entrare nel Guinness World Record come fumetto disegnato da un singolo autore più venduto di sempre.

Questo incredibile record non sembra accennare a fermarsi, infatti le copie dei volumi venduti stanno per arrivare a ben 460 milioni in totale. Di queste 390 milioni sono vendute nel solo Giappone, le altre 70 invece sono quelle distribuite nel resto del mondo.

A quanto pare One Piece arriverà a questa cifra con l’uscita del 95esimo volume, in arrivo in Giappone il prossimo 28 dicembre. Il precedente traguardo di 450 milioni di copie era stato raggiunto a marzo di quest’anno con l’uscita del 92esimo volume. In soli nove mesi dunque, l’opera di Eiichiro Oda è riuscita ad accumulare ulteriori 10 milioni di copie vendute nel mondo.

La pagina Twitter ufficiale dedicata al manga ha mostrato uno schizzo ancora non a colori di quella che sarà la copertina del volume 95 disegnata da Oda.

尾田さんから12/28発売・95巻のカバー線画が届いたぞ…!このメンツは… ア ツ す ぎ ! ! ! !ワノ国編収録の90巻~94巻コミックス買って備えようぜ!

そしてそして明日は20:00~Youtube公式チャンネルにて編集部生配信&ビッグニュースをお届け!それも備えていてくれ~! pic.twitter.com/BkOsL5S8EI — ONE PIECEスタッフ【公式】 (@Eiichiro_Staff) November 7, 2019

One Piece sta vivendo un momento davvero importante nella sua storia che prosegue da oltre vent’anni. Attualmente il manga si trova nel pieno della saga del Paese di Wa, isola abitata dai samurai dove Rufy e la sua ciurma se la stanno vedendo contro il più temibile dei Quattro Imperatori, Kaido e la sua ciurma delle Cento Bestie. Nel frattempo nel resto del mondo stanno succedendo eventi sconvolgenti.

Anche l’anime da quest’estate ha iniziato la saga del Paese di Wa, mentre, sempre restando in ambito d’animazione, è da poco uscito al cinema anche in Italia il film One Piece: Stampede, pellicola realizzata per omaggiare i vent’anni dall’inizio della serie animata.

