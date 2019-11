Scream: in arrivo un nuovo film, il primo dopo la morte di Wes Craven

Cinema

A distanza di otto anni dal quarto e ultimo film del franchise, è in lavorazione un nuovo film di Scream, stavolta senza la regia del compianto Wes Craven. Ecco i primi dettagli sul progetto.

Dopo ben quattro film e tre stagioni di una serie TV molto apprezzata dal pubblico più giovane (e non solo), Spyglass sarebbe al lavoro su un nuovo film di Scream. Non sono stati ancora resi noti dettagli su che tipo di film potremo gustarci: sarà un sequel del franchise cominciato nel 1996 o un remake/reboot dello stesso? Al momento, entrambe le strade sembrano percorribili.

Il film originale, Scream, ha debuttato negli USA nel 1996 e ha contribuito a far rivivere completamente il genere slasher grazie al regista Wes Craven, allo sceneggiatore Kevin Williamson e al cast di talentuosi (e allora molto giovani) attori (su tutti Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette), alcuni dei quali hanno ripreso i rispettivi ruoli nei sequel.

Per il momento non sappiamo se qualcuno degli attori che in passato hanno partecipato al franchise prenderà parte alla nuova pellicola. Nel 2018, la star dei film di Scream, Neve Campbell, ha dichiarato che, sebbene non impossibile, avrebbe una certa difficoltà a immaginare uno Scream 5 senza Wes Craven:

Beh, sapete, penso che sarebbe una sfida... Wes Craven è morto... e lui era la ragione per cui quei film erano così belli. Voglio dire, ovviamente, che Kevin Williamson ha scritto sceneggiature brillanti. Ma sapete, Wes era il cuore di ogni cosa. Era un pilastro. Penso che sarebbe difficile lavorare con un altro regista.

Neve Campbell, star del franchise horror di Scream

David Arquette, invece, ritiene che un quinto film di Scream possa essere inteso come un omaggio alla memoria dello stesso Wes Craven.

Sì, assolutamente. Mi piacerebbe farlo. Penso che [Wes Craven] ne farebbe ancora parte in modo incredibile. Sarebbe quasi un tributo. Sì, penso che sarebbe davvero divertente. Adoro tutti coloro che vi sono coinvolti. Neve [Campbell] è un'attrice incredibile, penso si possa fare.

Per i pochi che non conoscessero il franchise di Scream, ricordiamo che questi film sono ispirati ai reali omicidi commessi da Danny Rolling nel 1990. La trama delle pellicole si concentra un serial killer travestito da Halloween con un'inquietante maschera bianca, che cerca di uccidere la giovane Sidney Prescott (Neve Campbell) e coloro che in qualche modo fanno parte della sua vita. Ogni film comincia con l'assassinio di una giovane coppia, in un crescendo di omicidi che diventano man mano più efferati sino allo scontro finale con la nostra protagonista e la rivelazione dell'identità dell'assassino, spesso davvero inimmaginabile.

Non ci resta che aspettare nuovi dettagli su un film che gli appassionati del genere thriller/horror di certo non potranno perdersi!

