Servant: l'inquietante trailer della serie horror di M. Night Shyamalan

di Rina Zamarra - 07/11/2019 10:52 | aggiornato 07/11/2019 10:57

Servant debutterà a fine novembre 2019: la serie è incentrata su una strana presenza che spacca una coppia alle prese con il lutto per la morte del figlio.

Dorothy e Sean Turner sono una coppia impegnata a elaborare il lutto per la perdita del loro bambino, e sono proprio loro i protagonisti della serie Servant di Apple TV. Come mostra il trailer in testata, però, non si tratta di una semplice serie psicologica incentrata sull’elaborazione di un grande dolore.

I due, infatti, intraprendono una terapia per superare la perdita del bambino, avvenuta alla 13esima settimana di gravidanza. La particolare terapia prevede che si prendano cura per qualche tempo di una bambola dalle sembianze molto realistiche. Dorothy, però, comincia a considerare il bambolotto come un bambino vero e decide addirittura di assumere una baby sitter per accudirlo in sua assenza.

Nella loro casa arriva così la giovane Leanne, che si rivela subito una presenza molto oscura. Sean, infatti, scopre con terrore che la ragazza accudisce il bambolotto come se fosse un bambino in carne e ossa, proprio come la moglie.

E mentre il matrimonio è sempre più in crisi, una forza oscura sembra impossessarsi della casa dei coniugi Turner.

A prestare il volto a Dorothy e Sean Turner sono Lauren Ambrose e Toby Kebbell. La prima è nota soprattutto per la sua partecipazione alla serie Six Feet Under nel ruolo di Claire Fisher, mentre il secondo è stato protagonista de I Fantastici 4. L’inquietante baby sitter dall'oscuro passato, invece, è interpretata da Nell Tiger Free, conosciuta per il ruolo di Myrcella Baratheon in Game of Thrones.

HD Getty Images Il cast della serie Apple Servant al New York Comic Con 2019

Nel trailer avete sicuramente notato anche Rupert Grint, lo storico Ron Weasley della saga di Harry Potter veste i panni di Julian, il fratello di Dorothy.

La serie è stata creata da M. Night Shyamalan e Tony Basgallop ed è costituita da 10 episodi di circa 60 minuti ciascuno.

Cosa ne pensate del trailer? Vi è piaciuto e vorreste seguire la serie? Ebbene, il debutto su Apple TV avverrà il 28 novembre 2019.