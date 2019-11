Soul, il teaser trailer del nuovo film d'animazione Pixar è meraviglioso

CinemaAnimazione

È possibile ridere e commuoversi con un solo trailer? Se è Pixar, la risposta è sì!

Rabbia, gioia, tristezza, disgusto e paura. Dopo aver mostrato al mondo i cinque aspetti che governano la nostra mente nel film Inside Out, Pixar punta i riflettori nella nostra anima con Soul.

Da come potete vedere nel teaser trailer italiano che apre questo articolo, il protagonista del film, Joe Gardner, è un afroamericano suonatore di jazz. Il suo scopo nella vita è quello di sfondare come musicista, di fare ciò che ama, ciò che, appunto, gratifica di più la sua anima.

La domanda che pone Joe all'inizio del video è "Per che cosa vorresti essere ricordato al mondo?" Si tratta di una questione che prima o poi sfiora la mente di tutti gli esseri umani: la voglia di guadagnarsi da vivere con ciò che più si ama, la voglia di affermarsi nel campo preferito e il desiderio di essere riconosciuti capaci in qualcosa.

L'ambizione umana passa da questo ma la vita va vissuta per tutti i suoi aspetti, come ha spiegato Pete Docter, regista del film, in una recente intervista:

Mi occupo di animazione da 30 anni. Mi piace, non ne ho mai abbastanza ma poi mi rendo conto che non esiste solo lei. Ci sono i bambini, esperienze di vita e cibo e tutte queste altre cose al mondo che non si può dire siano meno importanti dell'animazione. Cosa che forse avrei detto in certi momenti della mia vita.

Come lui, anche lo sceneggiatore e co-regista Kemp Powers, che ha parlato del film come un "viaggio dell'artista", ha dichiarato:

Per chiunque abbia una professione nelle arti creative, quella di avere successo e una carriera è un'ossessione quasi religiosa. In qualsiasi momento, non importa quanto tu sia felice di fare quello che fai, sembra che l'ossessività sia dannosa per il resto della tua vita.

Pixar ha anche pubblicato il poster di Soul che mostra il suo protagonista in cima a una scalinata, realizzata con i tasti di un pianoforte. Inoltre, la locandina indica la data di uscita americana, giugno 2020, già svelata in precedenza.

La trama di Soul

Joe Gardner (doppiato in originale da Jamie Foxx) è un vecchio insegnante di musica delle scuole medie che da tempo sognava di esibirsi su un palco. Gardner ha la sua occasione quando deve suonare all'Half Note Club, un vero e proprio jazz club di New York City. Ma il suo debutto jazz viene messo in pericolo quando un incidente provoca la separazione dell'anima dal corpo, mandandolo in un luogo dove le anime si sviluppano prima di essere collocate in un neonato. In questo luogo Joe dovrà collaborare con l'anima 22 (doppiata in originale da Tina Fey), al fine di riuscire a tornare nel suo corpo.

HD Pixar La piccola 22, protagonista di Soul

E voi, per che cosa vorresti essere ricordati al mondo?