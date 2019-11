TV News

di Luigi Toto - 07/11/2019 11:46 | aggiornato 07/11/2019 11:50

Il 6 novembre, anniversario della scomparsa di Will Byers, è ufficialmente lo Stranger Things Day. Per l'occasione, sono stati rilasciati i blooper delle prime tre stagioni della serie.

Il 6 novembre di ogni anno si festeggia lo Stranger Things Day. La data segna l'anniversario della scomparsa di Will Byers, un avvenimento che ha dato il via a tutte le vicende che vediamo in Stranger Things.

Will Byers è stato rapito dal Demogorgone il 6 novembre 1983. Sono passati 36 anni e, per l'occasione, Netflix ha fatto un regalo ai fan dello show: ieri (mercoledì 6 novembre 2019) ha rilasciato i blooper delle prime tre stagioni.

Tre video pieni di papere, errori e momenti esilaranti, tre video che fanno sembrare il Demogorgone un'amichevole e simpatica creatura.

Stranger Things - I blooper della stagione uno

Nei blooper della stagione uno torniamo alle origini della serie, quando i protagonisti erano ancora bambini (e non adolescenti come nella stagione 3). Da Hopper che cade dal divano al Demogorgone che improvvisa un balletto, i blooper del primo anno sono molto divertenti.

Stranger Things - I blooper della seconda stagione

Nelle papere della seconda stagione rivediamo il caro Sam (R.I.P.) e ritorniamo a dei momenti iconici per la serie, che vediamo tuttavia in una nuova luce. Girare Stranger Things deve essere molto divertente!

Stranger Things - I blooper della terza stagione

Nei blooper della stagione tre, Undici e Sadie interpretano il ketchup e la senape, mentre le risate del cast durante scene molto forti alleviano il dolore per ciò che succede nel corso degli episodi.

Dopo i blooper delle prime tre stagioni, sono arrivate anche delle novità per la quarta. È stata condivisa un'immagine del primo script. La season premiere avrà come titolo Chapter One: The Hellfire Club.

View this post on Instagram *Lui è qui. A post shared by Netflix Italia (@netflixit) on Nov 7, 2019 at 12:52am PST

I fratelli Duffer, creatori dello show, hanno dichiarato che la nuova stagione si rifarà non solo a dei film iconici degli anni '80, ma anche ad alcuni degli anni '90.

Vi siete divertiti anche voi con i blooper delle prime tre stagioni di Stranger Things?

Via: E! News