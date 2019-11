A Milano arriva un Pikachu gigante per l'uscita di Pokémon Spada e Scudo

CuriositàVideogames

di Andrea Guerriero - 08/11/2019 16:38 | aggiornato 08/11/2019 16:42

In uscita il 15 novembre, le due nuove avventure Pokémon per Switch saranno celebrate in Italia con un grande evento organizzato da Nintendo e GameStopZing nel cuore del capoluogo lombardo. Per l'occasione, anche aperture in notturna dei negozi.

Il grande giorno di Pokémon Spada e Pokémon Scudo è praticamente dietro l'angolo. Le due nuove avventure ruolistiche del franchise più che ventennale vedranno infatti la luce il prossimo 15 novembre, in esclusiva sugli schermi di Nintendo Switch.

Una epifania importantissima per la "grane N", che mette sul piatto due dei suoi titoli di punta per la fine dell'anno. Ma pure per gli Allenatori, che dopo l'esperimento Pokémon Let's Go possono vivere per la prima volta un'esperienza GDR della saga su una console (anche) casalinga. E che, in ultima analisi, sarà festeggiato a dovere anche per la grande community italiana legata a Pikachu e ai suoi coloratissimi amici.

Nintendo e GameStopZing hanno infatti annunciato un evento speciale dedicato ai nuovi giochi Pokémon, che si svolgerà a Milano il 14 novembre a ridosso della release ufficiale. Con tanto di apertura straordinaria notturna.

L'appuntamento è alle ore 17:00 presso il punto vendita di GameStopZing - che per l'occasione sarà addobbato a festa - nel distretto milanese CityLife. Ad attendervi, troverete il Pikachu più grande mai realizzato in Italia, e probabilmente il più grande al mondo. Durante l'evento avrete l'opportunità di comprare Pokémon Spada e Scudo con qualche ora di anticipo rispetto all'uscita sul mercato - e nel frattempo, potete stemperare l'attesa consultando l'intero Pokédex delle due produzioni, trapelato online nelle ultime ore.

Fino ad esaurimento scorte, i partecipanti riceveranno poi in regalo una serie di gadget esclusivi come una statuina dei tre Pokémon starter Grookey, Scorbunny e Sobble e un poster raffigurante un artwork dei due videogame.

Nintendo

Non solo, il colosso di Kyoto fa sapere che acquistando uno tra Spada e Scudo la sera del 14 novembre avremo la possibilità di partecipare a un concorso speciale per vincere una console Nintendo Switch Lite - pensata per il solo gaming portatile - o due custodie per videogioco Switch autografate da Junichi Masuda, director di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e managing director di Game Freak.

Potrete anche partecipare all'iniziativa #PokéMatch: all'interno del negozio sarà consegnato un badge del colore del vostro videogioco preferito, ovvero blu per Pokémon Spada e rosso per Pokémon Scudo, sui quali potrete inserire il vostro codice amico di Nintendo Switch per tenervi così in contatto con gli Allenatori conosciuti all'evento. I capitani dei due team saranno due Pokéfan d'eccezione: Himorta e Ambra Pazzani, due note cosplayer e influencer legate al mondo Pokémon, seguite rispettivamente da oltre 660 mila e 130 mila persone sui propri canali social. Non potete assolutamente mancare!