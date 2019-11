Come sarà il rapporto di Anna ed Elsa in Frozen 2? Nuovi dettagli sul sequel Disney

Cinema

di Giacinta Carnevale - 08/11/2019 09:01 | aggiornato 08/11/2019 09:05

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle arriverà nei cinema italiani il 27 novembre e tornerà ad esplorare il forte legame che unisce le due sorelle, Elsa e Anna.

2 condivisioni

Manca davvero poco al debutto nelle sale cinematografiche di Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle. A distanza di quasi sei anni dall'uscita del primo film, il prossimo 27 novembre l'attesissimo sequel Disney è pronto a conquistare il pubblico italiano con una nuova ed emozionante avventura.

Protagoniste saranno ancora una volta le due sorelle Anna ed Elsa - accompagnate dai loro fidati amici Kristoff, Sven e Olaf - che in questo viaggio si spingeranno verso l'ignoto per scoprire la verità sul passato di Arendelle e sulle origini dei poteri di Elsa.

In attesa dell'uscita sul grande schermo, sono stati rivelati nuovi dettagli su cosa dobbiamo aspettarci dalla pellicola d'animazione diretta da Chris Buck e Jennifer Lee. In Frozen - Il regno di ghiaccio un ruolo importante è stato ricoperto dal forte legame che unisce le due sorelle.

HD Disney

Il tema della sorellanza verrà approfondito anche nel sequel dove si cercherà di rispondere a tutte quelle domande lasciate in sospeso nel primo film.

Per poter scrivere al meglio la sceneggiatura, i produttori e gli artisti dell'animazione di Frozen 2 hanno organizzato un viaggio di ricerca in Finlandia, Norvegia e Islanda, nei luoghi dove il film sarà ambientato. Le tradizioni, i paesaggi e il folklore di questi paesi sono stati per loro una vera e propria fonte d'ispirazione che li ha spinti a sviluppare la storia attorno ai temi contrastanti di fiabe e miti che sembrano rispecchiare perfettamente le due sorelle. Queste le parole della regista Jennifer Lee:

In questo viaggio ci siamo resi conto che Anna è il perfetto personaggio fiabesco, un'eroina normale, ottimista e priva di poteri magici. Mentre Elsa è il classico personaggio mitico che, come tale, porta tutto il peso del mondo sulle sue spalle. In effetti, i personaggi mitici incontrano spesso un destino tragico e ci siamo resi conto di avere due storie che vanno insieme: una storia mitica e una fiaba.

Nel sequel invece i ruoli saranno capovolti. Questa volta è Anna a sentirsi preoccupata per sua sorella, che vuole proteggere ad ogni costo. Elsa invece desidera esplorare il mondo alla ricerca della verità riguardo le origini dei suoi poteri e si lascia guidare da una voce misteriosa che continua a chiamarla.

Per poter rappresentare al meglio questo cambiamento, soprattutto in Anna, il team creativo del film ha curato ogni minimo dettaglio: dalle espressioni facciali al linguaggio del corpo fino ai costumi delle due protagoniste. A tal proposito Griselda Sastrawinata-Lemay, artista dello sviluppo visivo, ha dichiarato:

Poiché Anna è un personaggio fiabesco, le abbiamo dato un aspetto e una silhouette più tradizionali da fiaba. Nel costume da viaggio di Anna, abbiamo fatto così tante iterazioni per poter restare sempre fedeli al personaggi la cui storia era in continua evoluzione. Ed è stato un po' complicato, perché è difficile trovare un colore che riesca ad essere sempre brillante e abbastanza forte quando Anna si trova accanto ad Elsa.

HD Disney/Griselda Sastrawinata

Insomma non ci resta che attendere l'uscita del film per scoprire come si evolverà il legame tra Elsa e Anna. Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle arriverà nei cinema italiani il 27 novembre.