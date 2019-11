Frozen 2: i video e le foto della première [GALLERY]

CinemaCelebrity

di Giulia Greco - 08/11/2019 14:47 | aggiornato 08/11/2019 14:51

Idina Menzel, Evan Rachel Wood, Kristen Bell e tutte le altre star di Frozen II alla prima del film a Hollywood, in California.

Frozen II - Il segreto di Arendelle, sequel del primo, fortunato film Disney, arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 27 novembre, ma a Hollywood, in California, si è già tenuta la prima, cui hanno partecipato tutte le star della pellicola animata.

Idina Menzel e Kristen Bell, voci delle protagoniste Elsa e Anna, hanno calcato la passerella insieme ai colleghi Jonathan Groff (Kristoff), Josh Gad (Olaf) e alla new entry Evan Rachel Wood, che interpreta la madre delle due giovani donne, la Regina Iduna. Accanto a loro c'erano anche Sterling K. Brown, Martha Plimpton, Jason Ritter, Rachel Matthews, Jeremy Sisto, Alfred Molina, Hadley Gannaway e Mattea Conforti.

Tutti gli attori hanno concesso una serie di interviste alla stampa, nelle quali hanno espresso l'eccitazione per il nuovo capitolo della saga e hanno ricordato come è stato entrare a far parte del cast del film.

Kristen Bell, la voce di Anna, ha detto di essere sempre contenta di partecipare a eventi del genere, ma ha specificato di esserlo ancora di più quando si tratta di promuovere film per bambini.

Il mio cuore batte all'impazzata e spero che questo film sia importante tanto quanto lo è stato il precedente.

L'attrice, protagonista di serie televisive di successo come The Good Place e Veronica Mars, ha spiegato che la co-regista e capo di Disney Animation, Jennifer Lee, voleva essere certa che Frozen 2 avrebbe avuto lo stesso impatto e lo stesso peso della pellicola che per prima ci ha portati nel mondo di Arendelle.

Già qualche tempo fa, intervistata da Collider, aveva chiarito la ragione per cui Frozen II sia arrivato a distanza di sei anni dal primo capitolo.

La ragione è che volevamo mostrare la crescita e lo sviluppo dei personaggi.

La Bell si è detta grata del fatto che il secondo film si sia preso il suo tempo per essere sviluppato al meglio. "È una storia bella e potente", di amore fraterno, ha detto l'attrice, che ha definito Frozen 2 molto diverso dal primo.

Ai microfoni di Variety, il resto del cast ha raccontato aneddoti divertenti sulle audizioni fatte per ottenere i ruoli da protagonisti. Perfino Idina Menzel, star di Wicked a teatro, ha dovuto dimostrare le sue doti canore prima di diventare Elsa.

La performer, che abbiamo visto anche in TV nella serie Glee, non ha fatto una vera e propria audizione, ma ha duettato con Kristen Bell prima di ottenere la parte.

Abbiamo dovuto cantare un duetto, ma non avevano ancora canzoni scritte, quindi ci hanno chiesto di inventare qualcosa. È stata un'idea di Kristen cantare 'Wind Beneath My Wings'.

Come la Menzel, anche Sterling K. Brown ed Evan Rachel Wood si sono guadagnati la parte cantando. Il primo ha raccontato:

Ho incontrato i registi Chris Buck e Jennifer Lee, e mi hanno detto che avevano aggiunto questo personaggio, il tenente Mattias, e volevano sapere se fossi interessato a interpretarlo. Mi hanno detto che avrebbero provinato anche altre persone, così due settimane dopo sono tornato da loro per cantare.

La canzone che Brown, star di This is Us, ha portato ai provini è stata "Wheels of a Dream", del musical Ragtime.

Evan Rachel Wood, la Dolores di Westworld, ha detto che durante la sua audizione le è stato chiesto di cantare una canzone non Disney nello stile Disney.

Credo di aver cantato una canzone dei Lumineers o qualcosa del genere.

Durante l'intervista sul tappeto rosso, la Wood ha intonato qualche nota di "Angela" e, come promesso, sembrava circondata da un alone da principessa Disney.

Non c'era solo il cast del film.

Sul red carpet è stata Selena Gomez a catturare l'attenzione della stampa. La cantante e attrice ha posato insieme alla sorellina Gracie in abiti perfettamente abbinati, con piume e gioielli. Sul tappeto rosso si sono tenute per mano e la maggiore ha dato all'altra un tenero bacio, prontamente catturato dall'obiettivo dei fotografi.

HD Getty Images Gracie Teefey e Selena Gomez sul red carpet

Si farà anche Frozen 3?

Intanto si pensa già a un altro sequel di Frozen. Alfred Molina, voce di Agrarr, padre di Elsa e Anna, non sembra molto convinto che un terzo film sia necessario, ma ha ammesso che non si tratta di un'ipotesi campata per aria e che queste decisioni, in fondo, non dipendono da lui.

È ancora presto per scoprire se la saga di Arendelle avrà un ulteriore seguito.

Per il momento, tenetevi pronti per rivedere Elsa, Anna, Kristoff e Olaf al cinema dal 27 novembre.

Frozen 2: Il segreto di Arendelle dovrebbe unirsi alla lunga lista di film animati disponibili prossimamente sul catalogo del servizio streaming Disney+, disponibile dal 31 marzo 2020 in Italia.