G! COME GIOCARE, la fiera del giocattolo dal 22 al 24 novembre a Milano

08/11/2019

G! COME GIOCARE aspetta tutti gli appassionati di giochi e giocattoli dal 22 al 24 novembre 2019: tanti gli stand LEGO, Carrera, Ravensburger, Pokémon e non solo.

G! COME GIOCARE torna per la 12esima edizione negli spazi di FieraMilanoCity. L’appuntamento per tutti gli amanti dei giochi e dei giocattoli, sia grandi che piccoli, è fissato per il 22, 23 e 24 novembre 2019.

Fandango Club e Assogiocattoli sono di nuovo al timone di una manifestazione che ha richiamato nelle passate edizioni ben 50mila persone, pronte a giocare negli stand LEGO, Fisher-Price, Ravensburger e a interagire con personaggi come i Pokémon e Dragon Ball.

Tante le novità di questa edizione, come lo stand Carrera Toys in cui ci sarà una riproduzione in scala del Circuito di Monza. Saranno a disposizione i veicoli di Super Mario e degli altri personaggi della licenza Nintendo e i visitatori avranno la possibilità di guidare con i radiocomandi Power Snake oppure con quelli della linea Turnator.

Oltre ai giochi, la tre giorni sarà vivacizzata da spettacoli, parate, musica live e cosplayer che animeranno la lunga promenade di FieraMilanoCity.

I più piccoli, invece, potranno incontrare il cast del musical Charlie e la Fabbrica di cioccolato e Carolina Benvenga accompagnata da Topo Tip.

Sarà presente, tra l’altro, anche lo stand DeAKIDS (canale 601 e 602 di Sky) e DeA Junior (canale 623 di Sky), in cui i piccoli potranno guardare i contenuti più divertenti del palinsesto dei due canali. E poi ancora le mitiche Winx di Iginio Straffi e l’Ufficio Postale di Babbo Natale, dove i piccoli potranno imbucare le lettere con le loro richieste di regali.

I biglietti sono già in vendita online e sono acquistabili anche al Gate 4 di FieraMilanoCity:

ingresso giornaliero per i bambini dai 3 agli 8 anni: 7 euro online e 8 euro in loco

ingresso giornaliero per i ragazzi dai 9 ai 12 anni: 10 euro online e 13 euro in loco

ingresso giornaliero per gli adulti: 13 euro online e 15 euro in loco

Per maggiori informazioni sui biglietti e sul programma potete consultare il sito ufficiale di G! COME GIOCARE.