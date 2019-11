Cinema

08/11/2019

Non farti ossessionare, l'Uomo Invisibile ti sta osservando!

Il romanzo fantascientifico di H.G. Wells del 1897, L'Uomo Invisibile, torna a prendere vita nel reboot targato Universal Pictures e Blumhouse Productions, realizzato in chiave horror e ambientato ai giorni nostri.

Come potete vedere dal trailer italiano che apre questo articolo, la protagonista è una donna che riceve una ingente somma dal suo ex dopo la morte di quest'ultimo, avvenuta per suicidio. Come recita il notaio nel filmato, Cecilia Kass potrà ricevere la somma solo se non verrà dichiarata mentalmente disturbata.

Da qui inizia un gioco psicologico tra l'Uomo Invisibile e la protagonista, che avverte una presenza inquietante che però non riesce a vedere. Tutti gli indizi portano a un fantasma, ma poi Cecilia scopre che il suo ex, Adrian, ha trovato il modo di diventare invisibile e di mettere in atto quella che sembra una tremenda vendetta nei suoi confronti.

Il trailer è un crescendo di intensità, drammi e morti che apparentemente svela gran parte della trama. Si tratta, quindi, di un montaggio classico che non nasconde nulla di quello che potrebbe accadere nel film, lasciando poco all'immaginazione.

Ciò che potrebbe riservare la vera sorpresa riguarda l'identità dell'Uomo Invisibile: tutto porta a pensare che sia il violento ex di Cecilia... ma se non fosse lui? Infine, rimane il dubbio sul fatto che Adrian si sia ucciso o meno.

Qui sotto potete vedere il trailer in lingua originale:

L'Uomo Invisibile è scritto e diretto da Leigh Whannell, già regista di Insidious 3 - L'inizio e del prossimo remake del film 1997: Fuga da New York (l'originale è firmato da John Carpenter).

A condurre il cast c'è Elisabeth Moss, famosa per il suo ruolo da protagonista nella serie TV di successo The Handmaid's Tale. Al cinema è già apparsa nel film thriller/horror di Jordan Peele Noi, nell'ultimo film con Robert Redford Old Man & The Gun e nel dramma Light of My Life, uscito nelle sale italiane il 7 novembre 2019 e presentato alla recente edizione della Festa del Cinema di Roma.

L'ex fidanzato di Cecilia, Adrian Griffin, è interpretato da Oliver Jackson-Cohen, già visto nella serie TV horror di Mike Flanagan Hill House.

L'uomo Invisibile sarà nei cinema italiani dal 5 marzo 2020.

Post-scriptum: Dark Universe

Per chi se lo stesse chiedendo: il Dark Universe è stato cancellato, quindi L'Uomo Invisibile non sarà ambientato nello stesso universo del film La Mummia con Tom Cruise e non dovrebbe nemmeno aprire a un nuovo universo condiviso tra mostri.