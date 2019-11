La dea fortuna, il trailer del nuovo film di Ferzan Özpetek

Cinema

di Andrea Guerriero - 08/11/2019 11:31 | aggiornato 08/11/2019 11:34

Mina canta Luna Diamante nel trailer ufficiale di La dea fortuna. Nei cinema dal 19 dicembre.

0 condivisioni

Ferzan Özpetek sta per graziare ancora una volta il grande schermo. E lo farà in tempo per Natale con La dea fortuna, atteso nelle sale cinematografiche italiane per il 19 dicembre.

Nel cast, tra gli altri, Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, protagonisti pure del primo trailer del film, rilasciato nelle ultime ore da Warner Bros. Pictures e visibile in testata di articolo. Il filmato si accompagna alla celebre e inconfondibile voce di Mina, che pennella Luna Diamante, brano inedito scritto da Ivano Fossati e contenuto nell'album a due voci Mina Fossati, ad un passo dal debutto. Prende così vita una preziosissima collaborazione artistica, per un lungometraggio che torna a parlare quel linguaggio tanto caro al regista turco, che fa rima con in sentimenti, con l'amore e con il desiderio - spesso straziante - di ritrovarsi.

La dea fortuna racconta la storia di Arturo, interpretato da Stefano Accorsi, e Alessandro, interpretato da Edoardo Leo, insieme da oltre 15 anni. Una storia di affetto e di amore, ma poi di routine. Una routine destinata a cambiare sorprendentemente quando nella loro vita arrivano due bambini, dati loro in custodia per qualche giorno dalla migliore amica di Alessandro, Annamaria (interpretata da Jasmine Trinca). Questa la sinossi ufficiale:

Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l'amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un'insperata svolta alla loro stanca routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d'altronde l'amore è uno stato di piacevole follia.

La sceneggiatura è firmata da Gianni Romoli, Silvia Ranfagni e Ferzan Özpetek, su un soggetto concepito dallo stesso regista insieme a Gianni Romoli. Completano il cast Serra Yilmaz, Barbara Alberti, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Pia Lanciotti e Filippo Nigro.