La serie TV di Loki sarà collegata a Doctor Strange 2, è ufficiale

di Marcello Paolillo - 08/11/2019 13:58 | aggiornato 08/11/2019 14:05

Il boss di Marvel Studios Kevin Feige ha confermato che la serie TV dedicata a Loki, Dio dell'Inganno, sarà certamente collegata agli eventi che vedremo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

La prossima e attesa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe non tratterà solo film destinati al grande schermo, bensì anche un ciclo di serie TV dedicate ad alcuni eroi (e non solo) della Casa delle Idee.

Tra queste troviamo Loki, lo show dedicato al Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston sin dal primo standalone incentrato su Thor (diretto da Kenneth Branagh e uscito nel 2012). Il progetto di uno show per l'antieroe Marvel è stato ufficialmente annunciato al San Diego Comic-Con 2019, assieme all'uscita fissata per la primavera 2021.

Il personaggio, morto per mano di Thanos nei primi minuti di Avengers: Infinity War, è comunque "tornato" in Avengers: Endgame grazie ai viaggi nel tempo messi a punto da Tony Stark e i Vendicatori per recuperare le Gemme dell'Infinito.

Ciò ha consentito al Loki del 2012 (villain del primo The Avengers diretto da Joss Whedon) di fuggire con il Tesseract contenente una delle sei Gemme (più precisamente, la Gemma dello Spazio). La serie, composta da sei episodi della durata di circa un'ora, prenderà il via proprio da questo incipit narrativo, spiegandoci dove (e quando) è finito Loki.

Bloomberg ha ora svelato un dettaglio inedito sulla serie TV, più precisamente grazie alle parole del chief creative officer di Marvel Kevin Feige: la serie su Loki sarà collegata al film Doctor Strange nel Multiverso della Follia (titolo italiano non ancora confermato), secondo capitolo delle avventure dedicate allo Stregone Supremo.

Non sono sicuro di averlo mai detto, ma la serie [di Loki, n.d.R.] sarà collegata al film [sequel di Doctor Strange, n.d.R.].

Ricordiamo che il cinecomic con Benedict Cumberbatch, previsto nelle sale americane il 7 maggio 2021, dovrebbe collegarsi a doppio filo anche a WandaWision, la serie che vedrà il ritorno dei personaggi di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). Stando a una teoria apparsa su Reddit, Scarlet proverà a cambiare la linea temporale del Marvel Cinematic Universe per poter riportare in vita Visione, barbaramente ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War.

Incolpando Strange per la morte del suo amato androide, ciò porterebbe Wanda a diffondere il "virus della follia" all'interno del cosiddetto Multiverso (dettaglio che spiegherebbe anche il titolo del film diretto da Scott Derrickson). Per quanto riguarda i collegamenti con WandaVision, tuttavia, si tratta solo di ipotesi non confermate in alcun modo.

A voi piacerebbe vedere Loki e Scarlet "fusi" nel Multiverso del Doctor Strange?

