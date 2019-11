Cinema

Mark Hamill ha rivisto il suo provino originale per prendere parte al cast del primo Star Wars del 1977, film che lo ha poi visto recitare nei panni di Luke Skywalker.

Lo abbiamo visto nei panni di Luke Skywalker, il ruolo più importante della sua carriera, a partire dal 1977 in Una Nuova Speranza. È poi tornato a vestire i panni del Cavaliere Jedi nella saga di Star Wars ne L'Impero Colpisce Ancora (1980) e Il Ritorno dello Jedi (1983).

Lo abbiamo rivisto poi nel penultimo capitolo dell'epopea degli Skywalker, ossia Gli Ultimi Jedi (2017) e lo rivedremo un'ultima volta anche in L'Ascesa di Skywalker, previsto nelle sale italiane a dicembre 2019.

Ora, come riportato da ComicBook, in occasione di un’iniziativa di beneficenza organizzata da Omaze (che prevede di mettere in palio una cena con l'attore, oltre ai biglietti della premiere del nuovo film), la star Mark Hamill ne ha approfittato per rivedere - e rivedersi - durante la sua prima e un po' impacciata audizione per il ruolo di Luke in Episodio IV (da noi uscito inizialmente con il titolo di Guerre Stellari).

Nel video, visionabile poco sopra, Hamill ricorda con particolare stima l'attore e collega Harrison Ford (da lui definito "l’uomo più figo che abbia mai conosciuto"), scherzando sul fatto che fosse migliore di lui persino durante la sua stessa audizione, pur non essendo presente.

Hamill si domanda poi il perché abbia pronunciato il nome di Han Solo in maniera errata (“Hans”), oltre al fatto che molte delle altre persone presenti sul set non sapessero pronunciare neppure il nome degli altri personaggi, incluso Chewbacca (senza che il regista George Lucas aiutasse nessuno da questo punto di vista).

Curioso poi scoprire come Hamill fosse assolutamente certo ai tempi che il suo personaggio si sarebbe chiamato Luke Starkiller, avrebbe affrontato un esercito di robot e che sarebbe stato a tutti gli effetti il "braccio destro" di Han.

Insomma, nonostante si tratti di fatto del ruolo della vita per Hamill, l'attore non ha nascosto il fatto di essere rimasto piuttosto sconcertato nel rivedersi a distanza di oltre quarant’anni (ma sempre con il sorriso sulle labbra).

Voi invece quanto aspettate di rivedere il leggendario Luke Skywalker per un'ultima volta, nell'ultimo capitolo della saga in uscita nelle sale a fine 2019?