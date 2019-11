CinemaTV News

08/11/2019

Il Marvel Cinematic Universe passa anche dalla TV ed è sempre tutto connesso!

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (MCU), annunciata in parte al San Diego Comic-Con 2019, è pronta a partire con 6 film e 5 serie TV. Queste ultime saranno disponibili sul servizio streaming Disney+, che sarà attivo negli Stati Uniti dal 12 novembre 2019 e in Italia dal 31 marzo 2020. Giusto in tempo per i fan italiani di godersi la prima serie Marvel in uscita nel 2020, ovvero The Falcon and the Winter Soldier.

Uno dei dubbi che circolava tra i fan dei supereroi riguardava il livello di connessione tra le serie TV e i lungometraggi: quanto saranno dipendenti gli uni dagli altri? A questa domanda ha risposto il presidente Marvel Studios Kevin Feige.

In una recente intervista con Bloomberg, Feige ha chiarito che se si vuole tenere il passo con quella che sarà la cronologia dei film del Marvel Cinematic Universe, sarà davvero necessario guardare gli show su Disney+:

Se volete capire tutto dei futuri film Marvel, [Feige] dice, avrete probabilmente bisogno di un abbonamento Disney+, perché gli eventi dei nuovi show coinvolgeranno film come Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Scarlet Witch sarà un personaggio chiave in quel film, e Feige sottolinea che anche la serie Loki sarà connessa.

Boy, am I glad that Marvel hasn't tried to do a show before that ties into the MCU to some capacity to get people hype about the series.



Looking at you, Agent Coulson. pic.twitter.com/gTfpXOyt6O — Julia Alexander (@loudmouthjulia) November 7, 2019

La serie a cui si riferisce Feige con protagonista Scarlet Witch, ovvero Wanda Maximoff, è WandaVision.

Ricapitolando, i 6 film che fanno parte della Fase 4 MCU sono:

Per quanto riguarda le serie TV Marvel su Disney+:

Inoltre, le serie TV Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight debutteranno sul servizio streaming Disney+ dal 2022 in poi, probabilmente legandosi alla Fase 5 MCU.

Per le ultime novità su Disney+ in Italia, è possibile registrarsi al sito ufficiale.