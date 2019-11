TV News

di Giacinta Carnevale - 08/11/2019 11:39 | aggiornato 08/11/2019 11:44

Lo scorso 5 novembre ha debuttato su ABC lo speciale musicale basato sul celebre classico d'animazione de La Sirenetta. Ecco i video con le migliori performance live.

Dopo tanta attesa, The Little Mermaid Live! ha finalmente fatto il suo debutto ufficiale su ABC trasportando gli spettatori in un fantastico viaggio musicale in fondo al mare. Una splendida Auli'i Cravalho, nei panni della principessa Ariel, e una prorompente Queen Latifah, nel ruolo della perfida strega del mare Ursula, hanno letteralmente incantato il pubblico americano.

ABC ha deciso di pubblicare online i video con le migliori esibizioni della serata, dall'iconico brano In fondo al mare cantato da Sebastian all'emozionante ballata di Ariel. Sono state 12 le performance andate in onda martedì 5 novembre, nel corso dello speciale musicale ispirato al classico d'animazione de La Sirenetta, ma il network americano ne ha rilasciate solo 5.

Ad aprire The Little Mermaid Live! è stato Graham Phillips, nei panni del Principe Eric, che si è esibito sulle note de La canzone dei marinai (Fathoms Below) accompagnato da un gruppo di cantanti e marinai danzanti con una fantastica scenografia che ricreava una barca in mare.

Uno dei momenti più emozionanti dello speciale musicale trasmesso da ABC è stata sicuramente la performance di una bellissima Auli'i Cravalho che, nei panni della principessa Ariel, ha lasciato il pubblico a bocca aperta quando si è esibita con la ballata Parte del tuo mondo (Part of That World) e ha iniziato a fluttuare in aria tra lo stupore degli spettatori presenti in studio.

Un sorprendente e inedito Shaggy, nel ruolo del granchio Sebastian consigliere di Re Tritone, ha invece cantato il celebre brano In fondo al mar (Under the sea), vincitore del premio Oscar come Miglior canzone nel 1990. A differenza del film d'animazione originale, nel musical la canzone è stata trasformata in un duetto tra Sebastian e Ariel.

L'esibizione più apprezzata e applaudita della serata è stata quella di Queen Latifah che ha letteralmente catturato, sotto il suo incantesimo, il pubblico in studio con una perfetta interpretazione dell'iconica e perfida strega del mare Ursula. Molto bella anche la scenografia e il costume indossato dall'attrice e conduttrice americana.

Infine l'ultima esibizione condivisa online da ABC è quella di John Stamos che ha mostrato un lato di sé molto diverso interpretando l'eccentrico e un po' folle Chef Louis mentre brandisce un coltello e cucina un granchio sulle note di Les Poissons.

The Little Mermaid Live! è stato diretto da Hamish Hamilton e prodotto da Done + Dusted. Le performance dal vivo degli attori si sono alternate con brevi clip tratte dalla pellicola d'animazione del 1989.

Il musical sarà disponibile anche sul nuovo servizio streaming Disney+ a partire dal 12 novembre negli USA. In Italia la piattaforma sbarcherà il 31 marzo 2020. Per gli aggiornamenti sul catalogo e sul servizio vi invitiamo ad iscrivervi al sito ufficiale di Disney+.

E voi cosa ne pensate? Vi sono piaciute le esibizioni e qual è stata la vostra preferita?

Via: TvLine