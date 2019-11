Weeds: la serie sequel è in arrivo, torna Mary-Louise Parker!

TV News

di Giuseppe Benincasa - 08/11/2019 15:00 | aggiornato 08/11/2019 15:04

10 anni e diversi chilogrammi di marijuana dopo, torna Weeds, una delle serie TV più divertenti del panorama televisivo!

Ben prima dei problemi economici di Walter White nella serie TV Breaking Bad (2008-2013), dove il protagonista si ritrovava a cucinare e vendere metanfetamina, c'era Weeds, dove la protagonista rimasta vedova, doveva trovare un modo per mantenere i suoi due figli e il suo tenore di vita. Per farlo, Nancy Botwin (interpretata da Mary-Louise Parker) ha iniziato a spacciare marijuana.

Nelle otto stagioni, andate in onda sul canale americano Showtime dal 2005 al 2012, la carriera criminale di Nancy è cresciuta, coinvolgendo sempre più persone in fatti sempre più pericolosi e drammatici ma sempre con un tono da dark comedy che l'ha contraddistinta.

Ora arriva, dal sito americano Variety, la notizia che la scrittrice e produttrice esecutiva dello show originale Victoria Morrow ha messo in lavorazione una nuova stagione sequel. Questa andrà in onda sull'emittente Starz con la produzione televisiva di Lionsgate Television, che ha prodotto anche la serie nel 2005.

A confermare la notizia è il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer, riferendosi al nuovo show come Weeds 4.20 e dicendo che ai giorni nostri ciò che è vecchio può risultare anche nuovo. Inoltre, c'è la conferma che Mary-Louise Parker tornerà come attrice e come produttrice dello show.

Qui sotto potete vedere la sigla iniziale di Weeds accompagnata dalla canzone Little Boxes, nella versione originale cantata da Malvina Reynolds. Una curiosità che ha caratterizzato la sigla di Weeds è proprio questa canzone, che nelle stagioni 2, 3 e 8, ha avuto interpreti diversi, tra i quali Elvis Costello, Randy Newman, Billy Bob Thornton (sì, l'attore), Joan Baez, Linkin Park e Aimee Mann.

Così come artisti musicali diversi, il successo della serie ha coinvolto diverse guest star, tra cui Snoop Dogg, Zooey Deschanel (protagonista di New Girl), Carrie Fisher (la principessa Leia della saga di Star Wars), Bob Odenkirk (Breaking Bad e Better Call Saul), Richard Dreyfuss (Incontri ravvicinati del terzo tipo) e Linda Hamilton (Sarah Connor nella saga di Terminator).

Dopo le prime tre stagioni composte rispettivamente da 10, 12 e 15 episodi, le successive cinque erano tutte formate da 13 episodi. Nel 2006 Weeds è stata nominata ai Golden Globe nella categoria Miglior serie commedia o musicale e nello stesso anno Mary-Louise Parker ha vinto il Golden Globe nella categoria Miglior attrice in una serie commedia o musicale.