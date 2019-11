Apocalypse Now in versione restaurata arriva in Home Video

Cinema

di Rina Zamarra - 11/11/2019 10:26 | aggiornato 11/11/2019 10:31

A dicembre i regali di Natale diventano eccezionali grazie a Eagle Pictures: esce infatti l'edizione Home Video a tiratura limitata di Apocalypse Now - Final Cut.

Eagle Pictures ha preparato una sorpresa davvero speciale per tutti i fan di Francis Ford Coppola. A partire dal 12 dicembre 2019, Apocalypse Now - Final Cut sarà in vendita in edizione Home Video.

Si tratta di una versione a tiratura limitata del film restaurato dallo stesso regista e disponibile nel formato 4K Ultra HD. Il lavoro di restauro è stato eseguito sul negativo originale della pellicola, utilizzando per la prima volta il sistema Meyer VLFC (Very Low Frequency Control).

Coppola ha definito Apocalypse Now - Final Cut la versione perfetta del film. Secondo il regista, infatti, la pellicola uscita nei cinema nel 1979 aveva subito troppi tagli, mentre quella integrale Redux era decisamente troppo lunga. Questa terza versione, dunque, è il risultato di una sorta di fusione tra le due precedenti e vi consentirà di rivedere in 4K i grandi protagonisti del film, da Marlon Brando a Robert Duvall, da Dennis Hopper fino a Martin Sheen.

Il cofanetto di Apocalypse Now - Final Cut conterrà:

una card da collezione numerata

la versione Final Cut del 2019 in 4K UHD e in Blu-ray HD

la versione Redux del 2001 in Blu-ray HD

la versione originale del 1979 in Blu-ray HD

Contenuti extra della durata di circa 80 minuti:

Francis Ford Coppola al Tribeca Film Festival

Il restauro di Apocalypse Now - Final Cut

La rivoluzione del suono in Apocalypse Now

Apocalypse Now: un viaggio lungo 40 anni

Featurette

Repertorio di guerra

Eagle Pictures

Le altre uscite Home Video di dicembre

Oltre ad Apocalypse Now - Final Cut, Eagle Pictures ha previsto per il 19 dicembre anche l’uscita del film Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani in versione DVD e nel doppio formato COMBO (Blu-ray e DVD).

L’edizione contiene tanti bonus extra e un booklet con il primo capitolo del libro di Giacomo Mazzariol da cui è tratto il film e una prefazione inedita dello scrittore.

Eagle Pictures

Sempre il 19 dicembre, uscirà anche il documentario Diego Maradona di Asif Kapadia, premiato al Festival di Cannes.

L’edizione Home Video prevede il DVD singolo, il DVD doppio disco e l’edizione COMBO. Tutte le versioni includono un booklet di 16 pagine realizzato in collaborazione con La Gazzetta dello Sport e un segnalibro da collezione. Non solo, l’edizione con doppio disco e quella COMBO conterranno anche 100 minuti di bonus extra.

Eagle Pictures

Cosa aggiungerete alla vostra collezione?