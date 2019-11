Avengers: Endgame e l'easter egg di Ritorno al Futuro [VIDEO]

Cinema

Avengers: Endgame continua ad essere fonte di sorprese: una delle ultime sarebbe la presenza di un easter egg di Ritorno al Futuro.

Una volta uscito al cinema Avengers: Endgame, era facilmente intuibile che si sarebbe parlato di questo film per molto, molto tempo a venire. La sua uscita in Home Video poi, avvenuta lo scorso settembre, non poteva che accentuare il fenomeno.

Al di là della trama, con il passare delle visioni è inevitabile osservare la presenza di alcuni dettagli nel film e, come riportato da Comicbook, è stato proprio durante un rewatch che un fan avrebbe notato un indubbio riferimento a Ritorno al Futuro – Parte II, di cui potete vedere il video di comparazione tra i due film pubblicato proprio dal fan in questione su Reddit.

Sembra che la citazione del film targato Marvel faccia riferimento a Lo Squalo 19 che si vede apparire all’inizio del secondo film della trilogia di Ritorno al Futuro, ovvero l’ologramma dello squalo che pare travolgere Marty McFly, dando l'impressione che si stia per cibare del protagonista.

In Avengers: Endgame sembra che questa scena sia stata elaborata e posta nel momento in cui, verso la fine del film, uno dei Leviathan scatenati da Thanos sta per abbattersi inevitabilmente su un agguerrito Rocket Raccoon, per poi dissolversi nel nulla appena prima di serrare le sue tremende fauci, grazie allo schiocco propizio di Tony Stark.

Quella di Ritorno al Futuro, però, non sarebbe la prima citazione presente nel film: infatti, in una precisa scena, Bruce Banner/Hulk spiega la condizione dei viaggi nel tempo utilizzando come paragone la fisica spiegata proprio in Ritorno al Futuro.

Nonostante ciò, sono stati gli stessi registi del film, i fratelli Russo, a spiegare che “Le regole di Ritorno al futuro non sono applicabili nel nostro universo. Stiamo giocando con regole completamente diverse”.

E voi cosa ne pensate a riguardo? Avete scovato altre citazioni rivedendo ancora una volta Avengers: Endgame?