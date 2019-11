Cluedo abbraccia Dungeons and Dragons in una versione a tema

Curiosità

di Matteo Tontini - 11/11/2019 12:45

La versione di Cluedo definitiva per tutti i fan di D&D!

Dungeons & Dragons è da molti considerato il gioco di ruolo per eccellenza. Coloro che si cimentano in una sessione hanno la possibilità di vivere avventure sempre nuove, tra foreste incantate e caverne che pullulano di mostri, guidati da un Dungeon Master che crea la storia. C'è poi Cluedo, celebre board game di investigazione che consente ai giocatori di condurre un'indagine tra location e oggetti sospetti. Adesso i due giochi si fondono in Cluedo: Dungeons & Dragons, versione realizzata da The Op in collaborazione con Wizards of the Coast (di cui è possibile vedere un video promozionale in apertura dell'articolo).

L'edizione dedicata al celebre GDR cartaceo si lega all'avventura Baldur's Gate: Descent Into Avernus da poco distribuita: i partecipanti si troveranno in un party di cui uno dei membri è uno scagnozzo dell'arcidiavolessa Zariel che si è infiltrato nel gruppo. Dovranno dunque esplorare la città di Baldur's Gate per scoprire chi è stato ucciso e sostituito dal tirapiedi di Zariel, quale arma è stata utilizzata per compiere il delitto e dove è stata nascosta una scatola rompicapo infernale presa dall'assassino.

The Op

I personaggi del gioco includono Minsc e Boo, Falaster Fisk, Lulu the Hollyphant, Sylvira Savikas, Reya Mantlemorn e Slobberchops. Cluedo: Dungeons & Dragons comprende anche sei token in peltro.

La durata di una partita è di circa un'ora ed è richiesto il numero minimo di due partecipanti (massimo sei).

Una volta che i giocatori termineranno la partita a Clue: Dungeons & Dragons, potranno riprendere l'avventura in Descent Into Avernus, che presenta diversi personaggi del gioco, alla fine della quale scenderanno nel primo livello dei Nove Inferni: è lì che affronteranno Zariel stessa e le sue orde diaboliche.

Cluedo: Dungeons & Dragons può essere acquistato sul sito ufficiale di The Op al prezzo di listino di 39,95 dollari. Vi stuzzica questa versione del noto board game?

