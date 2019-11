Gli Eterni: i personaggi in costume nelle nuove foto dal set

Attenzione! Possibili spoiler!

Angelina Jolie, Gemma Chan, and Brian Tyree Henry pictured on set of Marvel’s Eternals pic.twitter.com/2V5JCI18ze — Let’s Talk Eternals! (@eternalsupdates) November 7, 2019

Thena

Angelina Jolie veste i panni di Thena e si presenta con una lunga capigliatura bionda e quello che sembra un abito da guerriera color argento e oro. Abiti quindi diversi rispetto alle foto del set dello scorso settembre, dove l'attrice si mostrava con un abito bianco.

Nei fumetti, il personaggio di Thena nacque nella città di Olimpia, nell'antica Grecia, originariamente con il nome di Azura ma suo padre Zuras fece cambiare il suo nome per assomigliare a quello della figlia di Zeus, Athena, al fine di suggellare così il trattato tra gli Dei dell'Olimpo e gli Eterni.

Oltre alle principali abilità sovrumane degli Eterni, Thena è una guerriera in grado di manipolare l'energia cosmica per aumentare la sua forza vitale che le conferisce invulnerabilità. Inoltre, ha poteri di tipo psichico come telecinesi e telepatia. Può anche proiettare energia cosmica dagli occhi o dalle mani sotto forma di calore e luce.

Phastos

Brian Tyree Henry interpreta Phastos e si presenta con un abito dal color viola. Nei fumetti, lui rappresenta l'esperto tecnologico del gruppo ed è in grado di proiettare energia cosmica sotto forma di raggi dai suoi occhi e dalle sue mani.

HD Getty Images D23 Expo: il cast posa di fronte a una concept art dei protagonisti de Gli Eterni

Sersi

Gemma Chan ha il ruolo di Sersi e indossa un costume verde. L'attrice è stata recentemente vista sul set londinese con abiti "civili", che posizionerebbero parte della narrazione del film ai giorni nostri.

Nei fumetti, le capacità di Sersi includono forza e resistenza sovrumana, nonché la manipolazione molecolare e atomica.

In altre immagini dal set (sempre pubblicate su Twitter dai fan) del lungometraggio Marvel Studios, i tre sembrano essere sorpresi da delle forti raffiche di vento:

new: even more photos of sersi and thena on set of the eternals! pic.twitter.com/pW4BpWD17C — females of comics. (@femaleofcomics) November 7, 2019

Black Knight

Dal un'altra foto scattata sulla spiaggia e pubblicata su Twitter dall'utente Buzz Crown, sembra che sul luogo sia presente Black Knight, ovvero il portatore della Lama d'Ebano. Questa rappresenta la potentissima spada forgiata da Merlino con un misterioso materiale proveniente da un meteorite. Avere la spada, rende il suo possessore immortale.

Nell'immagine qui sotto, quello cerchiato di rosso dovrebbe essere proprio Black Knight:

set photos of the upcoming #Eternals movie suggest a look at what might possibly be kit Harington's new Black Knight armour#KitHarington #blackknight #Marvel #MCU pic.twitter.com/T42Tu7JRca — Buzz Crown (@realbuzzcrown) November 10, 2019

Nel film Gli Eterni, è Kit Harington ad avere il ruolo di Dane Whitman alias Black Knight e, da quanto visto nella foto qui sopra, sembra che Whitman avrà un incontro con Thena, Phastos e Sersi, che potrebbe trasformarsi in uno scontro.