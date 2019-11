Gli Eterni sarà un grande rischio per gli Studi Marvel: parla Kevin Feige

Cinema

di Giuseppe Benincasa - 11/11/2019 14:15 | aggiornato 11/11/2019 14:20

Il futuro del Marvel Cinematic Universe è pieno di scommesse e per Kevin Feige la più rischiosa è quella de Gli Eterni!

0 condivisioni

Il film Marvel Studios Gli Eterni, in uscita negli Stati Uniti il 6 novembre 2020, fa parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (MCU). È anche uno dei progetti nei quali debutteranno nuovi personaggi, per lo più sconosciuti al grande pubblico. Questo rappresenta una sfida per il team Marvel, ma anche un grande rischio, come ha affermato il presidente degli Studios Kevin Feige in una intervista al sito The Hollywood Reporter:

È un film veramente molto grande. È un film molto costoso. E lo stiamo realizzando perché crediamo nella visione [della regista Chloe Zhao] e crediamo in quello che quei personaggi sono in grado di fare. Dobbiamo continuare a crescere ed evolvere e cambiare e portare avanti il nostro genere. Se ne ho mai avvertito uno, questo [film] rappresenta un rischio.

Già in precedenza, in un'intervista a Collider, Feige aveva espresso un concetto interessante sull'idea del film Gli Eterni, paragonandolo al primo lungometraggio degli Avengers:

Gli Eterni sono un gruppo unico. A noi piace l'idea di introdurli come una formazione, realizzando un film corale fin dall'inizio, invece di costruirlo come abbiamo fatto con il primo Avengers. È più come i Guardiani [della Galassia], non come tono ma in termini di introduzione di un nuovo gruppo di persone.

Sul tipo di film, Feige aveva usato la parola epopea:

Jack Kirby [l'autore delle storie a fumetti degli Eterni n.d.R.] ha realizzato un'epopea immensa e sorprendente con Gli Eterni, che abbraccia decine di migliaia di anni. Anche questa è una cosa che non abbiamo mai fatto prima [con gli Studi Marvel], ed è per questo che è tra le molte cose che troviamo interessanti post-Endgame.

La storia del film attraverserà diverse epoche, possibilmente dai tempi dell'antica Babilonia ai giorni nostri, o meglio a quelli post Avengers: Endgame, che vi ricordiamo essere ambientato nel 2023.

La scommessa Iron Man

Nell'intervista su The Hollywood Reporter, Feige ha fatto un passo indietro a quando l'universo cinematografico Marvel è iniziato. Secondo lui è incredibile ciò che sono riusciti a realizzare nell'arco di 11 anni, da Iron Man (2008) al film che ha incassato di più nella storia del cinema Avengers: Endgame.

Abbiamo davvero creduto nel personaggio di Tony Stark. Abbiamo creduto di poter sviluppare una versione di un eroe che la gente non aveva mai visto prima - l'arco di redenzione che lui attraversa nel film. L'idea è che a fare la differenza non sono i superpoteri. Quelli sono solo un mezzo, che a volte funziona e a volte no. È l'intelletto di Tony Stark ad essere il suo superpotere, e all'epoca abbiamo pensato che questo fosse molto interessante.

Sul concetto di narrazione interconnessa, dove tutte le pellicole Marvel sono ambientate in uno stesso universo, Feige ha detto di averci pensato fin dalla realizzazione del primo Iron Man. Ha pensato che Marvel avesse l'opportunità giusta per portare sul grande schermo ciò che già accadeva da anni nei fumetti.

Feige ha aggiunto che l'obiettivo iniziale era quello di arrivare a realizzare il film sugli Avengers, e dopo che nel 2009 Disney ha acquistato i diritti dei supereroi Marvel per il cinema, le prospettive sono cambiate in meglio. Per Feige, l'ingresso in affari di The Walt Disney Company è stata la cosa migliore che gli sia mai accaduta.

Il futuro del MCU inizierà nel 2020 con la Fase 4, che per la prima volta in via ufficiale conterrà anche le serie TV. Queste saranno esclusivamente disponibili sul servizio streaming Disney+, in arrivo in Italia a marzo 2020.