TV News

di Pasquale Oliva - 11/11/2019 08:45 | aggiornato 11/11/2019 08:49

Gossip Girla una volta, Gossip Girl per sempre. Dopo averci messo la voce nella serie originale conclusasi nel 2012, Kristen Bell tornerà come narratrice per il reboot in arrivo nel 2020.

0 condivisioni

"Sono Gossip Girl, la vostra sola fonte di notizie sulle vite scandalose dell'élite di Manhattan", questa l'iconica frase pronunciata da Gossip Girl all'inizio di ogni episodio dell'omonima serie televisiva andata in onda su The CW dal 2007 al 2012 (2008-2013 in Italia). La voce di Kristen Bell - l'indimenticabile Veronica Mars - riscalda ancora oggi i cuori dei fan del popolarissimo show, e proprio l'attrice statunitense tornerà a vestire i panni della narratrice nel reboot di Gossip Girl dal 2020 su HBO Max.

La serie, annunciata ufficialmente lo scorso luglio, sarà ambientata otto anni dopo la fine dello show originale e racconterà le vite di una nuova generazione di adolescenti dell'Upper East Side di New York, le cui vicende non sfuggiranno all'occhio vigile di Gossip Girl. Alla voce 'produttori esecutivi' tornano Josh Schwartz, Stepanihe Savage e Leslie Morgenstein, che sulla conferma di Kristen Bell come narratrice hanno dichiarato (via TV Line):

Kristen Bell è e sarà sempre la voce di Gossip Girl.

Ma Bell sarà l'unica a tornare per la serie dal prossimo anno disponibile su HBO Max? Schwartz ha a tal proposito dichiarato che Gossip Girl 2.0 non è un remake ma una continuazione dello show originale e che quindi non ci saranno nuovi attrici che interpreteranno Serena e/o Blair, ad esempio. Anzi, il produttore (nonché ideatore di The O.C.) ha affermato che le porte sono sempre aperte per le star della serie originale:

Abbiamo contattato tutti i membri del cast originale per informarli del nuovo progetto, un loro coinvolgimento ci farebbe molto piacere. Ma non vogliamo rendere lo show dipendente dalla loro partecipazione. Hanno interpretato questi personaggi per sei anni, e molto bene, vogliamo rispettarli. Ovviamente sarebbe bello vederli di nuovo sul set.

HD Warner Bros. Television

Della serie in arrivo nel 2020 sulla piattaforma a pagamento di WarnerMedia (che non sarà accessibile in Italia) sono ad oggi sconosciuti i dettagli, ma scommettiamo che il ritorno di Serena, Blair, Dan, Nate o Chuck - anche per una breve apparizione - farebbe la gioia di milioni di telespettatori. Riusciranno Schwartz & co. a strappare un accordo ai rispettivi interpreti? Difficile dirlo al momento, ma qualcuno potrebbe seguire l'esempio di Kristen Bell.

In attesa di aggiornamenti, date uno sguardo al primo poster del reboot di Gossip Girl in arrivo su HBO Max.

HD WarnerMedia Gossip Girl, il poster del reboot dal 2020 su HBO Max

Cosa ne pensate del ritorno di Gossip Girl? I protagonisti della serie originale contribuiranno al reboot?