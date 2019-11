Cinema

11/11/2019

Sono 984,7 i milioni di dollari incassati in tutto il mondo: ad un passo dal miliardo, il film con Joaquin Phoenix ha duplicato di 15,3 volte il suo budget di produzione.

Da oggi Joker non è soltanto il miglior incasso di tutti i tempi per un film R-rated: con i 9,2 milioni di dollari guadagnati negli Stati Uniti nel weekend dall'8 al 10 novembre, il film con Joaquin Phoenix arriva a 984,7 milioni di dollari in tutto il mondo (dovrebbe toccare il miliardo in settimana) e diventa così il cinecomic più redditizio di sempre.

Secondo questa speciale classifica stilata da Forbes, Joker ha duplicato di 15,3 volte il budget di produzione, che ammonterebbe a 62,5 milioni di dollari. Con questi numeri il film sul villain di Gotham supera The Mask con Jim Carrey (351 milioni incassati nel 1994 a fronte dei 23 di budget) e soprattutto comic-book movie da profitti stellari come Venom (854 milioni di incassi a fronte dei 90 di budget), Batman (411 milioni di incassi, 35 di budget), Deadpool (783 milioni di incassi, 58 di budget) e Tartarughe Ninja (200 milioni di incassi, 13,5 di budget). Ma non finisce qui.

Se dovesse raggiungere il miliardo di dollari (e tutto fa pensare ci riesca in queste settimane), il film di Todd Phillips diventerebbe il quarto titolo Warner Bros. ispirato all'universo DC ad aver tagliato questo traguardo. In precedenza ci erano riusciti soltanto Il cavaliere oscuro nel 2008 (1 miliardo 4,9 milioni), Il cavaliere oscuro - Il ritorno nel 2012 (1 miliardo 81 milioni) e Aquaman nel 2018 (1,14 miliardi).

Un risultato incredibile per Joker soprattutto sottolineando due aspetti: si tratta di un "normale" film 2D (quindi senza l'incremento sul prezzo del biglietto del 3D) e non è arrivato in un mercato ricco come quello cinese, dove a causa dei suoi contenuti (e delle proteste che si stanno verificando a Hong Kong) il governo ha espresso forte preoccupazione per questo tipo di film.

In termini generali, Joker è ad oggi il terzo incasso più redditizio di sempre: meglio hanno fatto soltanto Bohemian Rhapsody (905 milioni di dollari di incassi a fronte di un budget di 52) e Il re leone (l'animazione del 1994: 968 milioni di dollari di incassi a fronte dei 55 milioni di budget).

Con i 313,4 milioni di dollari nel mercato statunitense, il film di Phillips ora punta a superare (anche in vista della stagione dei premi che culminerà con gli Oscar 2020) I Guardiani della Galassia (333 milioni nel 2014), Spider-Man: Homecoming (334 milioni nel 2017), Aquaman (335 milioni nel 2018) e Spider-Man 3 (336 milioni nel 2007).

In Italia, Joker continua a stupire: nella settimana dal 4 al 10 novembre, ha guadagnato un altro milione di euro e ha portato gli incassi complessivi a 28,1 milioni (dati Cinetel), a due soli milioni dal secondo miglior incasso del 2019, Avengers: Endgame (30,2 milioni).

Joker riuscirà nell'impresa di battere quest'ennesimo record? E cosa succederà se si farà davvero il possibile sequel di cui ha parlato Phoenix?