Celebrity

di Silvia Artana - 11/11/2019 14:58 | aggiornato 11/11/2019 15:03

Prima apparizione pubblica per Kevin Hart dopo l'incidente d'auto del weekend del Labor Day. L'attore è salito sul palco dei People's Choice Awards e ha pronunciato un discorso emozionante.

0 condivisioni

Dopo avere rotto il silenzio sul terribile incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto nel weekend del Labor Day in un video su Instagram ed essere stato protagonista di un irresistibile trollaggio online a The Rock, Kevin Hart ha fatto la sua prima apparizione pubblica ai People's Choice Awards.

Durante l'evento che si è tenuto domenica 10 novembre al Barker Hangar di Santa Monica (California), l'attore è stato chiamato sul palco da Robert Downey Jr. per ritirare il premio per il Migliore spettacolo comico e ha pronunciato un discorso che ha fatto emozionare tutti (lo trovate nel video qui sotto).

La star di Jumanji è stata accolta da una standing ovation e ha esordito ringraziando di essere vivo:

Per prima cosa, grazie Dio, perché non era scontato che fossi qui oggi.

Kevin ha proseguito dicendo che quello che è accaduto gli ha fatto aprire gli occhi su ciò che è realmente importante:

L'esperienza che ho vissuto mi fa apprezzare ancora di più la vita. Mi fa apprezzare le cose che contano davvero. La famiglia. Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli, che sono stati al mio fianco in tutto e per tutto.

L'attore ha ringraziato per il premio, dicendo che per lui è molto importante. Ma che ancora più importante è il calore dei fan:

Non avete idea dell'importanza che avete nel nostro lavoro di professionisti dello spettacolo. La vostra energia, il vostro sostegno significano tutto. E vi voglio ringraziare dal profondo del cuore per essere stati con me in questo momento difficile.

L'attore è stato protagonista di un incredibile recupero fisico, ma una fonte anonima ha rivelato a People che il processo di guarigione non è finito:

Kevin fa ancora riabilitazione. Lavora molto duramente. La sua determinazione lo ha aiutato tantissimo. Tuttavia, non riesce ancora a guidare e fa affidamento su un autista.

Di certo, i segnali sono tutti estremamente positivi. E la speranza è che la star di Jumanji possa tornare presto al 100%.