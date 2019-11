La crociera dedicata agli appassionati di anime salperà nel 2020

AnimazioneFumettiCuriosità

di Silvio Mazzitelli - 11/11/2019 16:20 | aggiornato 11/11/2019 16:25

La prima crociera interamente dedicata all'animazione giapponese salperà l'anno prossimo in America.

Ormai è palese che il mondo degli anime e dei manga negli ultimi anni abbia acquisito sempre più popolarità, emancipandosi dallo status di nicchia dedicata solo a pochi fan che ha avuto per diverso tempo.

Se ci pensiamo, anche molte star del cinema e dello sport hanno dimostrato apertamente in passato la propria passione per il mondo dell’animazione giapponese: ricordiamo Brie Larson e il suo dichiarato amore per Sailor Moon e i Pokémon o Michael B. Jordan e la sua passione per Naruto (tra i tanti).

Con il passare delle generazioni, gli anime sono ormai diffusi a livello globale, grazie anche ai tanti servizi di streaming che rendono disponibili in tutto il mondo serie appena uscite in Giappone, coi sottotitoli e a volte addirittura doppiate. Sembra però che questo grande amore per gli anime stia salendo ulteriormente di livello.

Il prossimo anno, ad esempio, sarà organizzata una crociera speciale chiamata Oceanime Cruises che sarà tutta dedicata all’animazionee alla cultura giapponese. La crociera probabilmente non sarà un viaggio avventuroso per i sette mari nello stile di One Piece, ma partirà dal Long Beach Terminal in California e navigherà nell’Oceano Pacifico fino in Messico per poi tornare alla base di partenza.

Oceanime tickets are available NOW! Don’t miss the anime cruise of a lifetime! Tickets start at $299!



Book now ➡️ https://t.co/zVhXQyqUIe pic.twitter.com/aNkFfpJ9wW — Oceanime Cruise (@OceAnimeCruise) October 29, 2019

La crociera sarà effettuata dal 23 al 26 aprile, e chi prenoterà entro il 24 novembre 2019 potrà usufruire di speciali prezzi per le cabine a partire da 299 dollari, come ci rivela il sito ufficiale dell’evento.

Le attività a bordo non sono ancora state delineate con precisione, ma da quanto si evince dalla descrizione ci saranno diversi party a tema anime, eventi dedicati al cosplay, e la possibilità di vedere alcune delle più famose serie animate in speciali proiezioni a bordo.

Indubbiamente una crociera molto particolare e diversa dal solito, che, se avrà successo, potrebbe inaugurare un nuovo ciclo di eventi e appuntamenti legati all’animazione giapponese.

A voi piacerebbe prendere parte a una crociera a tema anime?

